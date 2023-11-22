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جامعة الحدود الشمالية تعلن شروط فرص العمل لحاملي الماجستير والدكتوراه

جامعة الحدود الشمالية
جامعة الحدود الشمالية
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أعلنت جامعة الحدود الشمالية فتح باب طلبات التعاون في التدريس للكوادر الوطنية لحاملي شهادات الماجستير أو الدكتوراة في مختلف التخصصات بالكلية التطبيقية بعرعر وفرعيها بمحافظتي رفحاء وطريف.اضافة اعلان


استقبال الطلبات على منصة التقديم الإلكترونية

وأوضحت الجامعة أن استقبال الطلبات على منصة التقديم الإلكترونية في موقع الجامعة يبدأ اليوم الأربعاء، ويستمر إلى نهاية دوام يوم غدٍ الخميس.
وأشارت الجامعة إلى أن التخصصات المطلوبة شملت علوم الحاسب، وإدارة الأعمال، والقانون، والتصميم الجرافيكي، والمحاسبة.


الحصول على مؤهل العملي المطلوب

وحددت الجامعة عددًا من الشروط للتقديم، من أبرزها أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون المتقدم حاصلًا على المؤهل العلمي المطلوب من جامعة معتمدة من وزارة التعليم، على أن تكون الأولوية لحامل المؤهل والمعدل الأعلى.


موافقة صريحة من جهة العمل للمرشح

وأن تكون جميع المؤهلات العلمية الحاصل عليها المتقدم للتعاون بنظام "الانتظام الدراسي"، وأن توجد موافقة صريحة من جهة العمل للمرشح بطلب التعاون.
وتقديم إفادة من المرشح بعدم وجود عمل لمن لا يعملون، واستيفاء أي متطلبات وشروط أخرى خاصة بالكلية التطبيقية.

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