أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عن إتاحة البرامج المجانية في مرحلة الدراسات العليا (الدبلوم العالي، الماجستير، الدكتوراه) للعام الجامعي 1446هـ، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
برامج الدراسات العليا بجامعة الإمام:1- الدبلوم العالي.
2- الماجستير.
3- الدكتوراه.
موعد التسجيل:- أشارت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية إلى أنه سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل وطريقة التسجيل قريبًا.
التفاصيل:
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طريقة التسجيل:- يمكن التقديم على برامج الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية من خلال الرابط التالي: "اضغط هنا".
#جامعة_الإمام تعلن عن إتاحة البرامج المجانية في مرحلة الدراسات العليا.. والتقديم عليها خلال الأيام القادمة. pic.twitter.com/tbtOwLmZ5q— جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية (@IMSIU_edu_sa) February 24, 2024