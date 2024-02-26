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أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عن إتاحة البرامج المجانية في مرحلة الدراسات العليا (الدبلوم العالي، الماجستير، الدكتوراه) للعام الجامعي 1446هـ، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.



برامج الدراسات العليا بجامعة الإمام:



موعد التسجيل:



طريقة التسجيل:



#جامعة_الإمام تعلن عن إتاحة البرامج المجانية في مرحلة الدراسات العليا.. والتقديم عليها خلال الأيام القادمة. pic.twitter.com/tbtOwLmZ5q — جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية (@IMSIU_edu_sa) February 24, 2024