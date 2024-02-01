الخميس، 20 رجب 1445 ، 01 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

بمشاركة العديد من الجهات

جامعة الأمير سلطان تعلن عن ⁧معرض التوظيف⁩ 2024

جامعة الأمير سلطان
جامعة الأمير سلطان
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
أعلنت جامعة الأمير سلطان بالرياض عن ⁧معرض التوظيف⁩ 2024 بمشاركة العديد من الجهات، وذلك وفقًا للتفاصيل الواردة والموضحة أدناه.

الجهات المشاركة بمعرض التوظيف⁩ 2024 اضافة اعلان

- بنك الرياض.
- مطارات الرياض.
- مصرف الإنماء.
- مجموعة تداول السعودية.
- البنك المركزي السعودي.
- البنك العربي الوطني.
- وغيرها من الجهات.

موعد معرض التوظيف:


- يوم الأحد بتاريخ 1445/07/23هـ الموافق 2024/02/04م إلى الثلاثاء بتاريخ 1445/07/25هـ الموافق 2024/02/06م (4:00م - 9:00م).

مكان معرض التوظيف:

- جامعة الأمير سلطان - مبنى 105.

طريقة التقديم:


- من خلال الرابط التالي:
اضغط هنا

اقرأ أيضا

شركة القدية للاستثمار تعلن عن عشرات الوظائف الشاغرة

لحملة الثانوية العامة.. أكاديمية الطاقة والمياه تعلن عن تدريب مبتدئ بالتوظيف

جامعة الباحة تعلن عن أسماء المرشحين على الوظائف الأكاديمية

عاجل.. تحذير من حساب المواطن: هذا الأمر يوقعك تحت جزاءات البرنامج

لا يفوتك.. توظيف فوري لدى مجموعة الراجحي للعقارات لحملة الثانوية فأعلى

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

الهيئة السعودية للسياحة 2:37 ص الإثنين، 15 يناير 2024

وظائف شاغرة في الهيئة السعودية للسياحة

شركة المياه الوطنية 9:54 م الأحد، 14 يناير 2024

شركة المياه الوطنية تعلن عن 270 وظيفة شاغرة

الهيئة الملكية للجبيل وينبع 6:08 م السبت، 13 يناير 2024

الهيئة الملكية بالجبيل تعلن عن وظائف شاغرة.. الشروط ورابط التقديم

هيئة الزكاة 8:56 م الخميس، 11 يناير 2024

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعلن عن وظائف شاغرة

اقرأ أيضا

3D-print-skin-cells
4:46 م الأربعاء، 31 يناير 2024

"الخارجية" تعلن إجراءات التأشيرة البريطانية الجديدة

images
4:30 م الأربعاء، 31 يناير 2024

ينتهي قريبًا.. برنامج تدريب منتهي بالتوظيف في مختلف المناطق

الضمان الاجتماعي المطور
3:35 م الأربعاء، 31 يناير 2024

طريقة الاعتراض على أهلية الضمان الاجتماعي

حساب المواطن - التسجيل
3:02 م الأربعاء، 31 يناير 2024

عاجل.. حساب المواطن لشهر فبراير.. طريقة الاستعلام عن الأهلية برقم الهوية

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

صندوق التنمية العقارية
3:00 ص الخميس، 01 فبراير 2024

عاجل.. الصندوق العقاري للمستفيدين: تم إيقاف طلب صرف دفعات الإقراض المباشر

الشيخ سعد الخثلان
2:20 ص الخميس، 01 فبراير 2024

شخص يمنّ على أصدقائه مازحا.. ما حكم ذلك؟

حساب المواطن
2:19 ص الخميس، 01 فبراير 2024

عاجل.. استبعاد مواطن من الدعم بسبب تواجده خارج المملكة.. كيف يعود للحصول على الدخل الشهري؟

الصندوق العقاري- العقارات - سكني
1:50 ص الخميس، 01 فبراير 2024

ماذا تفعل عند عدم ظهور بياناتك لدى فرع الجهة التمويلية؟.. الصندوق العقاري يجيب

صلاة الفجر في المسجد الحرام
1:24 ص الخميس، 01 فبراير 2024

مواقيت الصلاة الخميس 20 رجب.. 14 ساعة بين صلاتي الفجر والعشاء في أبها

المياه الوطنية
1:00 ص الخميس، 01 فبراير 2024

عاجل.. بهذه الخطوات يمكنك الاعتراض على قيمة فواتير استهلاك المياه