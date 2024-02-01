جامعة الأمير سلطان تعلن عن ⁧معرض التوظيف⁩ 2024

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أعلنت جامعة الأمير سلطان بالرياض عن معرض التوظيف 2024 بمشاركة العديد من الجهات، وذلك وفقًا للتفاصيل الواردة والموضحة أدناه.
الجهات المشاركة بمعرض التوظيف 2024 - بنك الرياض.
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- مطارات الرياض.
- مصرف الإنماء.
- مجموعة تداول السعودية.
- البنك المركزي السعودي.
- البنك العربي الوطني.
- وغيرها من الجهات.
موعد معرض التوظيف:
- يوم الأحد بتاريخ 1445/07/23هـ الموافق 2024/02/04م إلى الثلاثاء بتاريخ 1445/07/25هـ الموافق 2024/02/06م (4:00م - 9:00م).
مكان معرض التوظيف:- جامعة الأمير سلطان - مبنى 105.
طريقة التقديم:
- من خلال الرابط التالي:
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