جامعة الأمير سلطان تعلن عن ⁧معرض التوظيف⁩ 2024

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أعلنت جامعة الأمير سلطان بالرياض عن ⁧معرض التوظيف⁩ 2024 بمشاركة العديد من الجهات، وذلك وفقًا للتفاصيل الواردة والموضحة أدناه.





الجهات المشاركة بمعرض التوظيف⁩ 2024 اضافة اعلان



موعد معرض التوظيف:



مكان معرض التوظيف:



طريقة التقديم:



- بنك الرياض.- مطارات الرياض.- مصرف الإنماء.- مجموعة تداول السعودية.- البنك المركزي السعودي.- البنك العربي الوطني.- وغيرها من الجهات.- يوم الأحد بتاريخ 1445/07/23هـ الموافق 2024/02/04م إلى الثلاثاء بتاريخ 1445/07/25هـ الموافق 2024/02/06م (4:00م - 9:00م).- جامعة الأمير سلطان - مبنى 105.- من خلال الرابط التالي: