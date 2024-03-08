توقعات الأرصاد.. أمطار رعدية على مكة والرياض و5 مناطق أخرى اليوم

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نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكون أمطار على منطقة عسير، يصاحبها رياح نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة. وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة التاسعة مساءً.





أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول



حركة الرياح على البحر الأحمر



حركة الرياح على الخليج العربي



وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، والاجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة تمتد إلى أجزاء من منطقتي الرياض ، الشرقية.في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق كذلك على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة وتكون جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة باتجاهـ مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-28 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج ومائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي.