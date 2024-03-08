توقعات الأرصاد.. أمطار رعدية على مكة والرياض و5 مناطق أخرى اليوم

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نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكون أمطار على منطقة عسير، يصاحبها رياح نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة. وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة التاسعة مساءً.
أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، والاجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة تمتد إلى أجزاء من منطقتي الرياض ، الشرقية.
في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق كذلك على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية.