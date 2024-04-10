توضيح مهم من هيئة العقار بشأن تعليق حجز المواعيد للمستفيدين

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تفاعلت الهيئة العامة لعقارات الدولة مع تساؤلات واستفسارات المستفيدين بشأن تعليق حجز المواعيد للمستفيدين.

وقال أحد المستفيدين : "أنا من سكان جدة وبالأخص من الأحياء المزالة وأحاول أحجز موعد وللأسف معلق على وقت الزيارة الموقع، كيف الطريقة لحجز موعد.



دعوة لملاَّك العقارات بالرياض:

هذا ودعت الهيئة في وقت سابق ملاَّك عقارات المناطق والأحياء المستفيدة من السجل العقاري إلى التحقق من صك ملكية العقار وتوفر الاشتراطات اللازمة (صك إلكتروني مُحدَّث صادر عن وزارة العدل مكتمل البيانات مستوفٍ شروط الملكية). ويمكن الاستفسار عن الإجراءات والخطوات اللازمة عن طريق الاتصال على مركز خدمة العملاء 199002.مما يُذكر أنّ الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار (السجل العقاري) تقوم بأعمال إنشاء وإدارة السجل العقاري في المملكة باستخدام التقنيات والبيانات الجيومكانية والتقنيات الحديثة عبر منصة رقمية متكاملة تُسهم في تعزيز الشفافية والثقة في خدمات وبيانات العقارات. وابتداءً من الموعد الـمُحدد لبدء التسجيل سيصدر "رقم عقار" وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها.وسيتضمن صك تسجيل الملكية الجديد بيانات العقار وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات وجميع التصرفات العقارية التي تطرأ عليه مرتبطة بالمعلومات الجيومكانية من خلال الرفع المساحي والإحداثيات الجغرافية للعقارات، ليكون أساس تسجيل الملكية والحقوق العقارية المترتبة عليها، بما يُسهم في استدامة وتعزيز القطاع العقاري والممكنات الرئيسة له.