توضيح مهم من حساب المواطن لمقدمي الاعتراض على قيمة المبلغ المستحق من الدعم

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أجاب حساب خدمة المستفيدين على تساؤل ملحّ من مواطن حول استفساره بشأن عدم قبول اعتراضه على المبلغ المستحق من دعم المواطن.
اعتراض مقدم لحساب المواطن:
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وكان أحد المستحقين للدعم قد وجه سؤالا يقول فيه :" لي ثلاث شهور أستلم مبلغ قليل غير الموجود في الحاسبة و قدمت اعتراضا و للحين ما صار شي تقولون لقد تبين إنك رافع اعتراض و بنتواصل معك في أقرب وقت.. متى يعني في أقرب وقت و الحين صدرت الأهلية و نفس المبلغ".
وجاء الرد :"حياك الله.. الرجاء الانتظار سيتم الرد على الاعتراض المقدم في أقرب وقت ممكن، ويمكنك معرفة حالة الاعتراض عن طريق حسابك.. )الدفعات المالية ،اعتراضات المالية السابقة)".
المبالغ المرتجعة في حساب المواطن:
كما تفاعل أيضا حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن مع استفسار بشأن كيفية صرف المبالغ المرتجعة مع الدعم الشهري.
وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يستفسر فيه قائلا :" يعني المبلغ المرتجع ذا يصرف لي أو يشطب او كيف؟".
وجاء الرد من خدمة المستفيدين :" المبالغ المرتجعة هي الأثر الرجعي الذي يتم فيه تعويض المستفيدين المستحقين لذلك ويتم صرف المبلغ المرتجع مع مبلغ الدعم الشهري؟".