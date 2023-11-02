توضيح مهم من حساب المواطن لمقدمي الاعتراض على قيمة المبلغ المستحق من الدعم

أ أ



أجاب حساب خدمة المستفيدين على تساؤل ملحّ من مواطن حول استفساره بشأن عدم قبول اعتراضه على المبلغ المستحق من دعم المواطن.





اعتراض مقدم لحساب المواطن: اضافة اعلان



المبالغ المرتجعة في حساب المواطن:



وكان أحد المستحقين للدعم قد وجه سؤالا يقول فيه :" لي ثلاث شهور أستلم مبلغ قليل غير الموجود في الحاسبة و قدمت اعتراضا و للحين ما صار شي تقولون لقد تبين إنك رافع اعتراض و بنتواصل معك في أقرب وقت.. متى يعني في أقرب وقت و الحين صدرت الأهلية و نفس المبلغ".وجاء الرد :"حياك الله.. الرجاء الانتظار سيتم الرد على الاعتراض المقدم في أقرب وقت ممكن، ويمكنك معرفة حالة الاعتراض عن طريق حسابك.. )الدفعات المالية ،اعتراضات المالية السابقة)".كما تفاعل أيضا حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن مع استفسار بشأن كيفية صرف المبالغ المرتجعة مع الدعم الشهري.وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يستفسر فيه قائلا :" يعني المبلغ المرتجع ذا يصرف لي أو يشطب او كيف؟".وجاء الرد من خدمة المستفيدين :" المبالغ المرتجعة هي الأثر الرجعي الذي يتم فيه تعويض المستفيدين المستحقين لذلك ويتم صرف المبلغ المرتجع مع مبلغ الدعم الشهري؟".