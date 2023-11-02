الخميس، 18 ربيع الثاني 1445 ، 02 نوفمبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

توضيح مهم من حساب المواطن لمقدمي الاعتراض على قيمة المبلغ المستحق من الدعم

حساب مواطن
حساب المواطن
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أجاب حساب خدمة المستفيدين على تساؤل ملحّ من مواطن حول استفساره بشأن عدم قبول اعتراضه على المبلغ المستحق من دعم المواطن.

اعتراض مقدم لحساب المواطن:اضافة اعلان


وكان أحد المستحقين للدعم قد وجه سؤالا يقول فيه :" لي ثلاث شهور أستلم مبلغ قليل غير الموجود في الحاسبة و قدمت اعتراضا و للحين ما صار شي تقولون لقد تبين إنك رافع اعتراض و بنتواصل معك في أقرب وقت.. متى يعني في أقرب وقت و الحين صدرت الأهلية و نفس المبلغ".

وجاء الرد :"حياك الله.. الرجاء الانتظار سيتم الرد على الاعتراض المقدم في أقرب وقت ممكن، ويمكنك معرفة حالة الاعتراض عن طريق حسابك.. )الدفعات المالية ،اعتراضات المالية السابقة)".

المبالغ المرتجعة في حساب المواطن:


كما تفاعل أيضا حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن مع استفسار بشأن كيفية صرف المبالغ المرتجعة مع الدعم الشهري.

وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يستفسر فيه قائلا :" يعني المبلغ المرتجع ذا يصرف لي أو يشطب او كيف؟".

وجاء الرد من خدمة المستفيدين :" المبالغ المرتجعة هي الأثر الرجعي الذي يتم فيه تعويض المستفيدين المستحقين لذلك ويتم صرف المبلغ المرتجع مع مبلغ الدعم الشهري؟".

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