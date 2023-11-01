توضيح مهم من حساب المواطن حول احتساب قيمة الدعم

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قال حساب المواطن، إنه لايتم الإفصاح عن الدعم المقدم من البرنامج ضمن دخل المستفيدين.

وأضاف عبر حسابه في منصة "إكس" ردًا على استفسار حول ما إذا كان حساب المواطن يحسب مع الدخل أم لا؟: "لايتم الإفصاح عن دخل حساب المواطن من ضمن الدخل ولا يتم احتسابه". اضافة اعلان



اهلاً بك، لا يتم الإفصاح عن دخل حساب المواطن من ضمن الدخل ولا يتم احتسابه ، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) November 1, 2023

تحديث على الحاسبة التقديرية



خطوات معرفة قيمة الاستحقاق عبر حاسبة الدعم



تطوير وتعديل ضوابط برنامج الدعم



التعديلات الجديدة

