الإثنين، 13 شوال 1445 ، 22 أبريل 2024

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صحيفة تواصل الالكترونية

توضيح مهم من حساب المواطن بشأن القروض والالتزامات المالية

حساب المواطن
حساب المواطن
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تفاعل حساب العناية بالعملاء التابع لبرنامج حساب المواطن، مع سؤال يقول :" ادخل مبلغ الراتب اللي في نفس ورقة التعريف بالراتب لأن في حسميات من بنك التسليف ماتطلع في ورقة التعريف".اضافة اعلان
وجاء الرد من حساب المواطن بالتوضيح بأنه :" لا يتم النظر إلى القروض والالتزامات المالية، ويجب الإفصاح عن إجمالي الراتب شاملاً التقاعد أو التأمينات متضمناً جميع البدلات والعلاوات".

إعلان نتيجة الأهلية:

فيما يترقب مستفيدو حساب المواطن، إعلان نتيجة أهلية الدورة 78 (شهر مايو 2024).
وفي الشهر الماضي، صدرت نتائج الأهلية للدورة 77 (شهر أبريل 2024)، وذلك نظرًا لتبكير الإيداع في الثالث من الشهر الجاري، بسبب تزامن الموعد الشهري المحدد للصرف مع عيد الفطر المبارك. 
وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس" ردًا على استفسار حول متى تصدر أهلية مايو؟: "سيتم الإعلان عن صدور نتائج الأهلية شهريًا من خلال الحساب الرسمي للبرنامج، وبإمكانك معرفة نتيجة أهليتك عن طريق حسابك (دراسة الأهلية)".

أهلية حساب المواطن:

ويتم الإعلان عن نتائج الأهلية شهريًا من خلال الحساب الرسمي للبرنامج، ويمكنك التحقق من أهليتك عن طريق حسابك (دراسة الأهلية).
أما فيما يتعلق بمعرفة أسباب عدم الأهلية، فيتم ذلك عن طريق حسابك في البوابة الإلكترونية (دراسة الأهلية).
ويلزم تقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية وذلك بعد تحديث بياناتك طبقًا لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.

كيف تتقدم باعتراض على أهلية حساب المواطن؟

فيما يلي خطوات الاعتراض على عدم الأهلية: 
-الدخول على حسابك في البوابة الإلكترونية أو التطبيق. 
-الدخول على دراسة الأهلية.
-الضغط على تقديم اعتراض.
-طريقة تقديم اعتراض للمستفيد الرئيس عن طريق البوابة الإلكترونية أو عن طريق التطبيق.
-طريقة تقديم اعتراض للتابعين عن طريق البوابة الإلكترونية أو عن طريق التطبيق.

المستهدفون من حساب المواطن

1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.

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