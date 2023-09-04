توضيح مهم من حساب المواطن بشأن استفادة "المسجون" من الدعم

استحقاق المسجون من دعم المواطن:



توقف دعمه في حساب المواطن:



أجاب حساب خدمة المستفيدين عن استفسار بشأن أحقية "المسجون" في دعم المواطن.وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يستفسر فيه قائلا :" السلام عليكم.. هل يمكن للمسجون استلام حساب مواطن؟".وجاء الرد : " وعليكم السلام، لا يمكن للسجين الاستفادة من البرنامج كمستفيد رئيسي حيث من شروط الأهلية " أن لا يكون سجينا ".. نسعد بخدمتك".كما أجاب أيضا حساب خدمة المستفيدين عن استفسار بشأن مواطن توقف استحقاقه في دعم المواطن منذ 2020.وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يستفسر فيه قائلا :"أنا متوقف عني الدعم من 2020 .. وكنت أعزب وما ينزل لي شي.. و الآن انا متزوج وتم تحديث بيناتي وتم تأهيلي هل يتم تعويضي لسنوات الماضية بشكل رجعي أو خلاص راحت عليّ".وجاء الرد :" حياك الله.. في حال تم إعادة تقديم الطلب لن يكون هناك أثر رجعي للدفعات السابقة ، ويتم احتساب مبلغ الدعم بناءً على تاريخ صدور نتيجة الأهلية".