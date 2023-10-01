توضيح مهم من حساب المواطن بخصوص قيمة الدعم

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أصدر حساب المواطن، توضيحًا بخصوص قيمة الدعم للمستفيدين من برنامج الدعم.

وقال البرنامج عبر حساب "خدمة المستفيدين" في منصة "إكس": "يُصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، وللفرد المستقل بناءً على مجموع دخله". اضافة اعلان

وأضاف: "ولمعرفة قيمة الاستحقاق والحد المانع في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية (اضغط هنا)".

وعليكم السلام،يصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم ، وللفرد المستقل بناءً على مجموع دخله، ولمعرفة قيمة الاستحقاق والحد المانع في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية https://t.co/IhkLFAlJXW ، نسعد بخدمتك October 1, 2023

تعديل البيانات الشخصية للمستفيدين



وفي إفادة سابقة، قال حساب المواطن إنه يتعين إجراء تعديل على البيانات الشخصية للمستفيدين من برنامج الدعم في حال طرأ أي تغيير عليها.

وكشف البرنامج عن الخطوات لتعديل البيانات لمن فقد وظيفته وأصبح متعطلاً عن العمل على النحو التالي:

-"في حال طرأ أي تغيير على البيانات لديك، يجب التوجه إلى حسابك عن طريق أيقونة (تفاصيل الطلب- الإفصاح عن الدخل)

-يتم تغيير الحالة الوظيفية إلى (لا يوجد وظيفة) وحذف الدخل المسجل ثم الضغط على أيقونة (حفظ).

-سيتم دراسة بياناتك واستحقاقك مرة أخرى.





حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟



خطوات التسجيل في حساب المواطن

