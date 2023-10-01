الأحد، 16 ربيع الأول 1445 ، 01 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

توضيح مهم من حساب المواطن بخصوص قيمة الدعم

حساب المواطن
حساب المواطن
أ أ
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أصدر حساب المواطن، توضيحًا بخصوص قيمة الدعم للمستفيدين من برنامج الدعم.
وقال البرنامج عبر حساب "خدمة المستفيدين" في منصة "إكس": "يُصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، وللفرد المستقل بناءً على مجموع دخله".اضافة اعلان
وأضاف: "ولمعرفة قيمة الاستحقاق والحد المانع في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية (اضغط هنا)".


تعديل البيانات الشخصية للمستفيدين 

وفي إفادة سابقة، قال حساب المواطن إنه يتعين إجراء تعديل على البيانات الشخصية للمستفيدين من برنامج الدعم في حال طرأ أي تغيير عليها.
وكشف البرنامج عن الخطوات لتعديل البيانات لمن فقد وظيفته وأصبح متعطلاً عن العمل على النحو التالي: 
-"في حال طرأ أي تغيير على البيانات لديك، يجب التوجه إلى حسابك عن طريق أيقونة (تفاصيل الطلب- الإفصاح عن الدخل) 
-يتم تغيير الحالة الوظيفية إلى (لا يوجد وظيفة) وحذف الدخل المسجل ثم الضغط على أيقونة (حفظ). 
-سيتم دراسة بياناتك واستحقاقك مرة أخرى.

حساب المواطن

حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

المستهدفون من حساب المواطن

1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.

ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟

– الهوية الوطنية وكارت العائلة.
– معلومات عن العمل والراتب.
– معلومات عن الدخل الإضافي في إعانات الدولة.
– الإفصاح عن دخل الزوجة إن وجد.
– بطاقة أحوال لكل من العاطل عن العمل والموظف الحكومي وموظف القطاع الخاص.
– رقم الحساب البنكي “الآيبان”، على أن يكون الحساب نشطًا.
– أن يكون راتب المواطن أقل من عشرين ألف ريال.

خطوات التسجيل في حساب المواطن

فيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن من هنا.
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدحال البيانات التالية: 
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
-تغيير كلمة المرور 
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات 
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية: 
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارة المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

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