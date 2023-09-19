توضيح مهم من حساب المواطن بخصوص قيمة الدعم

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أصدر حساب المواطن، توضيحًا بخصوص معايير صرف واستحقاق الدعم المقدم من البرنامج.

وقال ردًا على استفسار عبر حسابه في منصة "إكس": "يصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، وللفرد المستقل بناءً على مجموع دخله".

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