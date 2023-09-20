توضيح مهم من حساب المواطن بخصوص صرف الدعم لأسرة المقيم خارج المملكة

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كشف حساب المواطن عن آلية صرف الدعم لأسرة المواطن المقيم خارج المملكة.

جاء ذلك ردًا على استفسار لأحد المواطنين المتواجد خارج المملكة للدراسة، لكن زوجته وابنه في المملكة، ويسأل حول مدى استحقاقهما حساب المواطن؟، وهل يكون التقديم باسمه أو اسم الزوجة؟. اضافة اعلان

وقال البرنامج في رده عبر حسابه في منصة "إكس": "بإمكانك التسجيل ويتم احتساب مجموع الأيام التي يكون فيها المستفيد الرئيس أو أحد التابعين خارج المملكة".

وأضاف: "وفي حال تجاوز المدة أكثر من 90 يومًا خلال الـ 12 شهرًا الماضية سواء بشكل متواصل أو متقطع يتم استقطاعها من دعم حساب المواطن، وفقًا للمقدار المخصص له من دعم يومي في الاستحقاق الفعلي".



بإمكانك التسجيل ويتم احتساب مجموع الأيام التي يكون فيها المستفيد الرئيسي أو أحد التابعين خارج المملكة، وفي حال تجاوز المدة أكثر من 90 يوم خلال الـ 12 شهرًا الماضية سواء بشكل متواصل أو متقطع يتم استقطاعها من دعم حساب المواطن وفقًا للمقدار المخصص له من دعم يومي في الاستحقاق الفعلي — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) September 20, 2023



حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟



خطوات التسجيل في حساب المواطن

