توضيح مهم من حساب المواطن بخصوص الأهلية

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أصدر برنامج حساب المواطن اليوم الجمعة، توضيحًا مهمًا بخصوص صدور نتائج الأهلية.

وأوضح حساب خدمة المستفيدين، أنه سيتم الإعلان عن صدور نتائج الأهلية شهرياً من خلال الحساب الرسمي للبرنامج ، وأنه بإمكان المستفيد معرفة نتيجة أهليته عن طريق حسابه "دراسة الأهلية". اضافة اعلان





تنبيه هام عن الحد المانع



خطوات إضافة تابعين



خطأ شائع يحدث أثناء التسجيل



التسجيل في حساب المواطن بعد حذفه:



وبين أن الحد المانع يختلف مابين الأسر بناءً على إجمالي دخل الأسرة وتركيبتها بما لا يتجاوز 20,000 ريال، وأنه لمعرفة قيمة الاستحقاق والحد المانع من الحصول على الدعم بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية.وأضاف في الوقت نفسه، أنه بإمكان المطلقة إضافة التابعين وإرفاق المستندات المطلوبة "صك ولاية أو إثبات احتضان"، وأنه في حال عدم وجود تابعين لابد من إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب.ونبه البرنامج من خطأ شائع عن التسجيل، مؤكدًا أنه لابد من استخدام رقم جوال غير مسجل مسبقاً في البرنامج.كما كشف أيضا عن المدة والطريقة التي يتم فيها التسجيل مجددا في حساب المواطن بعد حذفه، مبينًا أنه بإمكان المستفيد حذف الحساب عن طريق البوابة الالكترونية "تسجيل دخول ثم بيانات المستفيد، والضغط على حذف الحساب".وأوضح أنه في حال تم حذف الحساب بإمكان المستفيد التسجيل في البرنامج مرة أخرى بعد مرور30 يوم من حذف الحساب من خلال هذا الرابط.