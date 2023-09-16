السبت، 01 ربيع الأول 1445 ، 16 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

آخر الأخبار

لطلاب الجامعات.. 5 نصائح أساسية لتهيئة نفسك لسوق العمل؟ ا

المملكة تشارك في مؤتمر عالمي عن مكافحة الفساد في فيينا ا

في هذه الدولة.. مكافأة للأزواج إذا كان عمر العروس أقل من 25 عامًا ا

توضيح مهم من الموارد البشرية لمستفيدي الضمان ممن لديه خادمة

الضمان الاجتماعي
الضمان لااجتماعي
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

تفاعل حساب "العناية بالمستفيدين" التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعي، مع سؤال أحد المواطنين حول تأثير وجود عامل منزلي على المعاش أو الأهلية.اضافة اعلان

الضمان الاجتماعي
وقال المواطن في سؤاله عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، :" هل مسموح لمستفيد الضمان التقديم على مهنة عامل منزلي ذكر  1 دون التأثير  على المعاش أو ألاهلية".
وأجاب الحساب بالقول :" يؤثر على استحقاق المعاش وجود عدد 3 عمالة منزلية أو أكثر للأسرة ويستثنى من ذلك العمالة المنزلية الطبية".
وفي وقت سابق، قال حساب المواطن إن الحصول على راتب من الضمان المطور ولذوي الإعاقة لا يؤثر على استحقاق الدعم المقدم من البرنامج.
وأضاف ردًا على استفسار بهذا الخصوص عبر منصة "إكس": "لا يؤثر ذلك، ولا يتم احتسابهم من ضمن الدخل في برنامج حساب المواطن".

مصير حساب المواطن 
وفي إفادة سابقة، نفى حساب المواطن وقف برنامج الدعم، مؤكدًا استمراره دون أي تغيير في الوقت الراهن. 
وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس" ردًا على استفسار بهذا الخصوص: "البرنامج لايزال قائمًا علمًا أن هناك مراجعة دورية لدراسة ضوابط الدعم وفي حال حدوث أي تغيير سيتم الإعلان عنه عبر القنوات الرسمية للبرنامج".

حساب المواطن
حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.
وفي الشهر الماضي، صدر توجيه ملكي يقضي بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية.
مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي المؤقت للمستفيدين لمدة شهرين وحتى دفعة شهر سبتمبر 2023م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.
ويهدف القرار إلى حماية الأسر المستحقة من تداعيات الآثار المترتبة على ارتفاعات الأسعار العالمية.
وتصرف دفعات “حساب المواطن” في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي. وفي حال صادف هذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع، يتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم.

المستهدفون من حساب المواطن
1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.

ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟
– الهوية الوطنية وكارت العائلة.
– معلومات عن العمل والراتب.
– معلومات عن الدخل الإضافي في إعانات الدولة.
– الإفصاح عن دخل الزوجة إن وجد.
– بطاقة أحوال لكل من العاطل عن العمل والموظف الحكومي وموظف القطاع الخاص.
– رقم الحساب البنكي “الآيبان”، على أن يكون الحساب نشطًا.
– أن يكون راتب المواطن أقل من عشرين ألف ريال.

خطوات التسجيل في حساب المواطن
فيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن من هنا.
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدحال البيانات التالية: 
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
-تغيير كلمة المرور 
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات 
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية: 
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارةى المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

اقرأ أيضا

الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني
1:27 م السبت، 16 سبتمبر 2023

إتاحة 103 وظائف في الحرس الوطني.. رابط التقديم

خدمة القسط الميسر
12:59 م السبت، 16 سبتمبر 2023

هل برنامج القسط الميسر لمدة شهر أو أكثر؟.. "سكني" يرد

F6GNUyGXsAAXuno
2:59 ص السبت، 16 سبتمبر 2023

بادر بالتقديم.. أكثر من 600 وظيفة متاحة بجهات مهمة بينها النيابة العامة

طريقة-سداد-الرسوم-في-النقل-المدرسي-1442.
2:28 ص السبت، 16 سبتمبر 2023

خدمة اليوم.. 8 خطوات لتجديد بطاقة تشغيل النقل المدرسي

اقرأ أيضا

لأصحاب العقارات.. تنبيه مهم من حساب المواطن بخصوص الدعم

رابط التقديم.. مجمع الملك عبد العزيز للمكتبات الوقفية يفتح التقديم لعدة وظائف

هل تم تمديد الدعم الإضافي؟.. حساب المواطن يجيب

هيئة تنظيم المياه والكهرباء تعلن عن وظائف بعدة تخصصات

تتضمن خصومات وعروض مميزة.. اتفاقية شراكة بين مطاعم "سنشوي" و"تعليم العريجاء"

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

منصة إحكام 6:47 م الإثنين، 11 سبتمبر 2023

لمستفيدي الضمان.. ضوابط استرداد المبالغ المدفوعة عبر منصة إحكام

الضمان الاجتماعي المطور 4:23 م السبت، 26 أغسطس 2023

دعم حليب الأطفال حديثي الولادة لمستفيدي الضمان الاجتماعي

موعد-صرف-معاش-الضمان1 12:07 م الأربعاء، 23 أغسطس 2023

ما الحالات التي تستوجب إيقاف صرف معاش الضمان الاجتماعي؟

هيئة السوق المالية 12:33 م الثلاثاء، 22 أغسطس 2023

خدمة اليوم.. 6 خطوات لتعديل معلومات الصناديق الاستثمارية العامة

اقرأ أيضا

شركة الملاحة الجوية
9:15 م الخميس، 14 سبتمبر 2023

رواتب تنافسية وتأمين وبدلات.. الملاحة الجوية تعلن عن وظائف شاغرة

حساب المواطن
6:25 م الخميس، 14 سبتمبر 2023

دعم المواطن يحذّر من حذف الزوجة في حساب "رب الأسرة"

أمانة الرياض
6:01 م الخميس، 14 سبتمبر 2023

أمانة الرياض تعلن عن وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس عبر تمهير

أبشر
5:49 م الخميس، 14 سبتمبر 2023

أبشر يوضح بالتفصيل طريقة إثبات الحالة الاجتماعية

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

الداخلية
1:55 م السبت، 16 سبتمبر 2023

أنهى حياة وافد بطريقة بشعة.. بيان عاجل من الداخلية بشأن جريمة "عبدالله القحطاني"

رياح شديدة
1:25 م السبت، 16 سبتمبر 2023

تحذير من رياح شديدة تصل سرعتها لأكثر من 40 كيلو مترًا في الساعة على هذه المناطق

البحيري
1:17 م السبت، 16 سبتمبر 2023

حشود ضخمة .. الآلاف يشيعون الحكم السابق "حسن البحيري" في مقبرة النسيم

الداخلية
1:10 م السبت، 16 سبتمبر 2023

مصادرة سكنهم والتشهير بهم.. الداخلية تعلن عن الإطاحة بـ 15 في جريمة كبرى

خدمة القسط الميسر
12:59 م السبت، 16 سبتمبر 2023

هل برنامج القسط الميسر لمدة شهر أو أكثر؟.. "سكني" يرد

التأمينات الاجتماعية
12:57 م السبت، 16 سبتمبر 2023

التأمينات تكشف معلومات مهمة بشأن نظام تبادل المنافع