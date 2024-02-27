توضيح مهم من الجوازات عند تعديل بيانات في مستندات السفر

أ أ

تفاعل حساب الجوازات مع سؤال أحد المواطنين حول تغيير بيانات السفر حال تعديل اسم والده.



تعديل اسم الوالد في مستندات السفر:



تقسيط رسوم الإقامة للعمالة



التأخر في إصدار إقامة العاملة المنزلية



وقال المواطن في سؤاله :" إذا قام الوالد بتعديل اسمه بنظام الاحوال مع العلم بانني لم اقم بتعديل اسم الوالد في مستنداتي الاحوال والجواز هل يتوجب تعديل جميع المستندات من جواز وفيزا سفر والهوية الوطنية قبل السفر ام لا يؤثر ذلك عند السفر مع العلم بان السفر المتوقع بعد أسبوعين".ورد الحساب موضحًا بأن :" التعليمات تشترط مطابقة البيانات المسجلة في الحاسب الآلي مع ما هو مدون في جواز السفر".وفي وقت سابق، أوضحت المديرية العامة للجوازات، أن خدمة تجزئة رسوم الإقامة لا تنطبق على العمالة المنزلية ومن في حكمهم.جاء ذلك في رد من الجوازات، عبر حسابها خدمة العملاء، على مستفيد استفسر بشأن مدى إمكانية تقسيط رسوم الإقامة للعمالة المنزلية.وأجابت الجوازات، بقولها: "السماح بإصدار الإقامات المرتبطة برخص العمل وتجديدها بشكل ربع سنوي – كل ( ثلاثة أشهر - كحد أدنى، ويستثنى من ذلك العمالة المنزلية ومن في حكمها، وتجزئة استحصال قيمة رخصة العمل ورخصة الإقامة والمقابل المالي والرسوم اللازمة لاستخراج الإقامات المشار إليها أعلاه بحسب مدة الإقامة".وكانت المديرية العامة للجوازات، قد أصدرت توضيحًا بشأن التأخر في إصدار إقامة العاملة المنزلية.جاء ذلك خلال ردها على مستفيد يؤكد استقدامه عاملة منزلية وتأخر في إصدار الإقامة أكثر من ٩٠ يومًا، وكيف يسدد غرامة التأخير.وأوضحت "الجوازات" أنه يمكن استخدام الهوية الرقمية على الأجهزة الذكية، مؤكدة أنه لا يحتاج إلى مراجعة إدارة الجوازات لطباعة هوية مقيم.وبينت أنه يمكن طلب طباعة هوية مقيم عبر خدمة توصيل الوثائق في منصة أبشر.كما يمكن معرفة الغرامة وسدادها عبر خدمة سداد المدفوعات الحكومية من خلال الحساب البنكي.طريقة إصدار إقامة لعاملة منزلية بتأشيرة التأهيل الشامل