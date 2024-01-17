توضيح مهم من "الجوازات" بشأن فرض غرامة تأخير على إصدار هوية مقيم

غرامة تأخير إصدار هوية مقيم: اضافة اعلان



مرحبًا بك، تفرض غرامة تأخير إصدار هوية مقيم بعد ٩٠ يوم من تاريخ الدخول ٥٠٠ ريال. سعدنا بتواصلك — الجوازات | خدمة العملاء (@CareAljawazat) January 16, 2024

تفاعلت إدارة الجوازات مع سؤال مستفيدة بشأن الغرامة المفروضة عليها بسبب تأخير إصدار هوية مقيم.وتساءلت المستفيدة: "أبي أصدر إقامة لعاملتي و طلع لي كذا رغم إني مسددة الرسوم اللي هي ٦٠٠ ريال؟".وردا على ذلك، أضافت الجوازات: "تفرض غرامة تأخير إصدار هوية مقيم بعد ٩٠ يوما من تاريخ الدخول ٥٠٠ ريال".في وقت سابق، تفاعلت الإدارة العامة للجوازات مع سؤال أحد المستفيدين بشأن وجود صك حضانة على طفلة ومدى إمكانية سفرها لدولة آسيوية.هل يمكن سفر الطفلة بصك الحضانة فقط؟قال المستفيد: "عند إحدى قريباتي صك حضانة على ابنتها التي عمرها ٦ سنوات وعندهم سفر خارج المملكة لدولة آسيوية هل بالإمكان السفر بها بدون أبشر والدها، وهل يكفي الصك أخبرونا".أضافت الجوازات: "في حال وجود صك حضانة، يمكن للحاضن حجز موعد ومراجعة إدارة الجوازات لإصدار أو تجديد جواز السفر للمحضون وإصدار تصريح سفر إلكتروني له، وتشمل ذلك صكوك الحضانة القديمة الصادرة قبل التعديلات الجديدة للائحة، التي تتضمن عبارة (عدم السفر بالمحضون)".في وقت سابق، أكد المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة للجوازات الرائد ناصر العتيبي، أن السفر إلى دول الخليج يتطلب وثيقة سفر لا تقل مدة صلاحيتها عن 3 أشهر.السفر لدول الخليجوأضاف الرائد ناصر العتيبي، لقناة “الإخبارية”، أن سجل الأسرة وثيقة إثبات للتابعين داخل المملكة فقط”.وأوضح متحدث الجوازات الرائد ناصر العتيبي: “دعمنا منفذ سلوى بالكوادر البشرية المؤهلة والتقنيات الحديثة لإنهاء إجراءات المسافرين بسرعة وسهولة”.وفي وقت سابق، أكدت المديرية العامة للجوازات على أن نوع تأشيرة الشنغن (دخول فردي أو دخول متعدد) لا يؤثر على التقديم للتأشيرة عند الوصول في حال تم استيفاء جميع الشروط.الحصول على تأشيرة دخول لأصحاب "الشنغن"جاء ذلك على صفحة الجوازات الرسمية في "إكس" ردا على استفسار مواطن جاء فيه: "لدى تأشيره شنغن سنجل ساريه حتى ٢٦/١/٢٠٢٤ وأريد أن أصطحب أمى وزوجتي وأولادى الى المملكة.وأضاف: أود الحصول على تأشيره عند القدوم ولكن اخبرونى بمطار القاهره أن التأشيره يجب أن تكون متعدده وأن السنجل لا تصلح للحصول على تأشيره، هل هذا صحيح؟