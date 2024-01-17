الأربعاء، 05 رجب 1445 ، 17 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

توضيح مهم من "الجوازات" بشأن فرض غرامة تأخير على إصدار هوية مقيم

تفويض السيارة - الجوازات
الجوازات
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
تفاعلت إدارة الجوازات مع سؤال مستفيدة بشأن الغرامة المفروضة عليها بسبب تأخير إصدار هوية مقيم.

غرامة تأخير إصدار هوية مقيم:اضافة اعلان


وتساءلت المستفيدة: "أبي أصدر إقامة لعاملتي و طلع لي كذا رغم إني مسددة الرسوم اللي هي ٦٠٠ ريال؟".

وردا على ذلك، أضافت الجوازات: "تفرض غرامة تأخير إصدار هوية مقيم بعد ٩٠ يوما من تاريخ الدخول ٥٠٠ ريال".

في وقت سابق، تفاعلت الإدارة العامة للجوازات مع سؤال أحد المستفيدين بشأن وجود صك حضانة على طفلة ومدى إمكانية سفرها لدولة آسيوية.

هل يمكن سفر الطفلة بصك الحضانة فقط؟

قال المستفيد: "عند إحدى قريباتي صك حضانة على ابنتها التي عمرها ٦ سنوات وعندهم سفر خارج المملكة لدولة آسيوية هل بالإمكان السفر بها بدون أبشر والدها، وهل يكفي الصك أخبرونا".

أضافت الجوازات: "في حال وجود صك حضانة، يمكن للحاضن حجز موعد ومراجعة إدارة الجوازات لإصدار أو تجديد جواز السفر للمحضون وإصدار تصريح سفر إلكتروني له، وتشمل ذلك صكوك الحضانة القديمة الصادرة قبل التعديلات الجديدة للائحة، التي تتضمن عبارة (عدم السفر بالمحضون)".

في وقت سابق، أكد المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة للجوازات الرائد ناصر العتيبي، أن السفر إلى دول الخليج يتطلب وثيقة سفر لا تقل مدة صلاحيتها عن 3 أشهر.

السفر لدول الخليج

وأضاف الرائد ناصر العتيبي، لقناة “الإخبارية”، أن سجل الأسرة وثيقة إثبات للتابعين داخل المملكة فقط”.

وأوضح متحدث الجوازات الرائد ناصر العتيبي: “دعمنا منفذ سلوى بالكوادر البشرية المؤهلة والتقنيات الحديثة لإنهاء إجراءات المسافرين بسرعة وسهولة”.

وفي وقت سابق، أكدت المديرية العامة للجوازات على أن نوع تأشيرة الشنغن (دخول فردي أو دخول متعدد) لا يؤثر على التقديم للتأشيرة عند الوصول في حال تم استيفاء جميع الشروط.

الحصول على تأشيرة دخول لأصحاب "الشنغن"

جاء ذلك على صفحة الجوازات الرسمية في "إكس" ردا على استفسار مواطن جاء فيه: "لدى تأشيره شنغن سنجل ساريه حتى ٢٦/١/٢٠٢٤ وأريد أن أصطحب أمى وزوجتي وأولادى الى المملكة.

وأضاف: أود الحصول على تأشيره عند القدوم ولكن اخبرونى بمطار القاهره أن التأشيره يجب أن تكون متعدده وأن السنجل لا تصلح للحصول على تأشيره، هل هذا صحيح؟


اقرأ أيضا

وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعلن عن فتح باب التقديم على وظائف شاغرة بمدينة الرياض

عاجل.. توجيه من حساب المواطن بشأن "المواليد" أثناء عملية التسجيل

وزارة الاقتصاد والتخطيط تعلن عن وظائف شاغرة

أكاديمية منشآت توفر دورة (الأمن السيبراني) برنامج إلكتروني مستمر (عن بُعد)

عاجل.. براتب 12 ألف ريال.. الإعلان عن وظائف شاغرة للثانوية فأعلى

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

الجوازات 12:00 ص الأربعاء، 17 يناير 2024

عاجل.. الجوازات تكشف إمكانية الاكتفاء بصك الحضانة لسفر الطفلة لدولة آسيوية

ابشر 7:55 م الأربعاء، 27 ديسمبر 2023

بصلاحية 30 يوما.. "أبشر" تتيح إصدار تقرير عن أحد العمالة لدى المواطن

حساب المواطن 5:21 م الأربعاء، 27 ديسمبر 2023

لديها ابنة ومتزوجة من أجنبي.. كيف تستفيد من دعم المواطن ؟

منصة مدرستي 12:04 ص الأربعاء، 27 ديسمبر 2023

عاجل.. منصة مدرستي .. خطوات الدخول على اختبار المعلم 1445

اقرأ أيضا

حساب المواطن
4:45 م الثلاثاء، 16 يناير 2024

هل السجل التجاري يؤثر على حساب المواطن؟

حساب المواطن
3:56 م الثلاثاء، 16 يناير 2024

بالخطوات.. تغيير رقم الجوال في حساب المواطن

منصة قوى
3:12 م الثلاثاء، 16 يناير 2024

تنبيه عاجل من "قوى" حول نقل العمالة المنزلية إلى شركة تجارية

تنزيل (1)
3:10 م الثلاثاء، 16 يناير 2024

بالخطوات.. طريقة استخراج إذن إصلاح مركبة عبر أبشر

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

أمطار غزيرة وسيول
2:00 ص الأربعاء، 17 يناير 2024

تحذير عاجل من الدفاع المدني.. توقعات بتقلبات جوية على معظم المناطق حتى السبت المقبل

صلاة الفجر في المسجد الحرام
1:59 ص الأربعاء، 17 يناير 2024

الأربعاء 5 رجب.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

توكلنا
1:00 ص الأربعاء، 17 يناير 2024

عاجل.. توكلنا: 4 خطوات لحل مشكلة الدخول للتطبيق وتحديث البيانات

ا
12:47 ص الأربعاء، 17 يناير 2024

السماح بدخول العمالة المنتهية تأشيراتها إلى المملكة (تفاصيل)

الجوازات
12:00 ص الأربعاء، 17 يناير 2024

عاجل.. الجوازات تكشف إمكانية الاكتفاء بصك الحضانة لسفر الطفلة لدولة آسيوية

علم-المملكة-العربية-السعودية-خلفية-ضبابية-مع-شروق-الشمس-JBG-650x502
11:40 م الثلاثاء، 16 يناير 2024

النصف من نصيب المملكة.. 515.9 مليار دولار الناتج المحلي الخليجي في ٣ شهور