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صحيفة تواصل الالكترونية

توضيح مهم من التأمينات للمطلقات بخصوص صرف المعاش

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
أ أ
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أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن للمطلقة الحق في الحصول على راتب المعاش التقاعدي لوالدها المتوفى.
وقالت التأمينات عبر حسابها في منصة "إكس": "يتم إيقاف صرف المعاش للمستفيدة اعتبارًا من تاريخ عقد القران، ويعاد استحقاقها للمعاش في حال تطلقت أو ترملت لا قدر الله".

 


حالات إيقاف المعاش للمستفيد

وحددت التأمينات حالات إيقاف المعاش للمستفيد، على النحو التالي:
1- انتهاء حالة العجز الصحي للمستفيدين.
2- بلوغ أحد الأبناء الذكور 21 سنة، ما لم يثبت مواصلته للدراسة.
3- الوفاة.
4- زواج إحدى المستفيدات.
5- تجاوز الأبناء الذكور الثابت دراستهم الـ 26 سنة.
6- التحاق أحد المستفيدين بإحدى الوظائف الحكومية.

خطوات استرجاع المعاش

ويحق للابنة في حال الطلاق أو الترمل أو ترك العمل التقديم مرة أخرى، من خلال اتباع الخطوات التالية لاسترجاع المعاش:
- تسجيل الدخول على الموقع الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من هنا
- توجه إلى الخدمات واختر منها خدمات المستفيد.
- أضغط على خدمات وقم بتعبئة البيانات المطلوبة.
- قم بتعبئة طلب إعادة حساب المعاش، واضغط على إرسال.

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