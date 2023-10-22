توضيح مهم من التأمينات للمطلقات بخصوص صرف المعاش

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أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن للمطلقة الحق في الحصول على راتب المعاش التقاعدي لوالدها المتوفى.
وقالت التأمينات عبر حسابها في منصة "إكس": "يتم إيقاف صرف المعاش للمستفيدة اعتبارًا من تاريخ عقد القران، ويعاد استحقاقها للمعاش في حال تطلقت أو ترملت لا قدر الله".
حياك الله— العناية بالعملاء (@GosiCare) October 21, 2023
يتم إيقاف صرف المعاش للمستفيدة اعتباراً من تاريخ عقد القران ويعاد استحقاقها للمعاش في حال تطلقت أو ترملت لا قدر الله.
نسعد بخدمتك. pic.twitter.com/OdlrDfrAT0
حالات إيقاف المعاش للمستفيدوحددت التأمينات حالات إيقاف المعاش للمستفيد، على النحو التالي:
1- انتهاء حالة العجز الصحي للمستفيدين.
2- بلوغ أحد الأبناء الذكور 21 سنة، ما لم يثبت مواصلته للدراسة.
3- الوفاة.
4- زواج إحدى المستفيدات.
5- تجاوز الأبناء الذكور الثابت دراستهم الـ 26 سنة.
6- التحاق أحد المستفيدين بإحدى الوظائف الحكومية.
خطوات استرجاع المعاشويحق للابنة في حال الطلاق أو الترمل أو ترك العمل التقديم مرة أخرى، من خلال اتباع الخطوات التالية لاسترجاع المعاش:
- تسجيل الدخول على الموقع الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من هنا
- توجه إلى الخدمات واختر منها خدمات المستفيد.
- أضغط على خدمات وقم بتعبئة البيانات المطلوبة.
- قم بتعبئة طلب إعادة حساب المعاش، واضغط على إرسال.