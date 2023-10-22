توضيح مهم من التأمينات للمطلقات بخصوص صرف المعاش

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أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن للمطلقة الحق في الحصول على راتب المعاش التقاعدي لوالدها المتوفى.

وقالت التأمينات عبر حسابها في منصة "إكس": "يتم إيقاف صرف المعاش للمستفيدة اعتبارًا من تاريخ عقد القران، ويعاد استحقاقها للمعاش في حال تطلقت أو ترملت لا قدر الله".



يتم إيقاف صرف المعاش للمستفيدة اعتباراً من تاريخ عقد القران ويعاد استحقاقها للمعاش في حال تطلقت أو ترملت لا قدر الله.

نسعد بخدمتك. حياك اللهيتم إيقاف صرف المعاش للمستفيدة اعتباراً من تاريخ عقد القران ويعاد استحقاقها للمعاش في حال تطلقت أو ترملت لا قدر الله.نسعد بخدمتك. pic.twitter.com/OdlrDfrAT0 October 21, 2023

حالات إيقاف المعاش للمستفيد



خطوات استرجاع المعاش



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