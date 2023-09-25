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صحيفة تواصل الالكترونية

توضيح مهم لمن لم يحصل بعد على الدعم الشهري من سكني

الدعم السكني سكني
إيداع الدعم مستمر لليوم الثاني
أ أ
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أعلن برنامج سكني، أن العمل مستمر لليوم الثاني على التوالي في إيداع الدعم السكني في حسابات المستفيدين.
وقال البرنامج عبر حساب "العناية بالعملاء" في منصة "إكس": "العمل لايزال قائمًا لإيداع مبالغ الدعم السكني لأهالينا المستفيدين، وسيتم إيداع الدعم السكني في حسابك البنكي بأقرب وقت ممكن، أمنياتنا لكم بدوام الصحة والعافية".اضافة اعلان


وكان البرنامج أعلن في ردود سابقة أمس، أنه "يتم إيداع الدعم السكني تلقائيًا بتاريخ 24 من كل شهر ميلادي، كما نود التذكير بأهمية الانتظام في السداد بحسب الجدولة الخاصة بكم".

شروط الحصول على الدعم السكني


يتمكن جميع مواطني المملكة من التقدم للحصول على الدعم، ولكن يلزم توافر الشروط التالية:
1 – أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية.
2 – كما يلزم أيضًا ألا يكون المتقدم قد استفاد من الدعم من قبل.
3 – كذلك يشترط ألا يكون المتقدم مالكًا لأي عقار.
4 – إقامة المتقدم بشكل دائم داخل المملكة.
5 – أن يقدم المتقدم المستندات التي تثبت دخله الشهري.
6 – ألا يكون المتقدم مستفيدًا من أحد برامج الدعم الأخرى.

خيارات برنامج سكني

ويتيح برنامج سكني الذي خدم أكثر من 1.4 مليون أسرة حتى نهاية 2022 برامج تساعد على تملك المواطنين للمنازل، وغيرهما من الحلول التمويلية والسكنية.
وتشمل الخيارات السكنية والتمويلية:
– الوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة.
– الوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين المؤهلين.
– خيار شراء الوحدات السكنية الجاهزة من السوق.
– البناء الذاتي لمن يمتلكون الأراضي.
– تمويل القرض العقاري القائم، بواسطة القروض العقارية المدعومة بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.
– إضافة إلى خيار الأراضي المجانية التي تُسلّم للمستفيدين في مختلف مناطق المملكة.
ويسعى البرنامج من خلال هذه الخيارات لتمكين المواطنين المدرجين في عاجل.

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