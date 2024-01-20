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توضيح مهم بشأن قيمة معاش الضمان الاجتماعي لرب الأسرة والتابع

رابت - الراتب - ريال -
معاش الضمان الاجتماعي للعائل ارتفاع إلى 1320 ريالاً بدلاً من 1100 ريال
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كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن قيمة معاش الضمان الاجتماعي لرب الأسرة والتابع في أعقاب الزيادة التي بدأ تطبيقها قبل ثلاثة شهور.اضافة اعلان
وأصبح معاش الضمان الاجتماعي للعائل بعد الزيادة 1320 ريالاً بدلاً من 1100 ريال، وللتابع 660 ريالًا بدلًا من 550 ريالاً. 
وتم تطبيق الزيادة تلقائيًا لجميع المستفيدين، دون الحاجة إلى قيام المستفيد بأي إجراء.
يأتي ذلك في أعقاب تطبيق قرار زيادة الحد الأدنى المحتسب لمعاش الضمان الاجتماعي بنسبة 20% للعائل، بحد أقصى يصل إلى 5 آلاف ريال للأسرة الواحدة، اعتبارًا من شهر نوفمبر 2023.


شروط استحقاق الضمان الاجتماعي

-يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
-استثناء أبناء الأرملة أو المطلقة المتزوجة من غير سعودي.
-الإقامة الدائمة في المملكة.
-استكمال متطلبات وزارة الموارد البشرية لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية.
-الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة القادرين.
-أن يكون دخل المتقدم أقل من الحد الأدنى المقدر لدخل الفرد وهو 1100 ريال للأسر و550 ريال للفرد الواحد.
-استيفاء جميع المتطلبات التي تتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية.
-عدم امتلاك المتقدم لأي ممتلكات أو أصول مالية باهظة الثمن.

خطوات الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي



فيما يلي خطوات الاستعلام عن نتيجة الأهلية:
-قم بالدخول إلى رابط الضمان المطور (من هنا)
-قم بكتابة رقم الهوية وكلمة المرور ورمز التحقق ثم تسجيل الدخول.
- قم بالضغط على تسجيل الدخول عن طريق النفاذ الوطني.
-في الصفحة الرئيسية اضغط على برامج الدعم الخاصة بي.
-سوف تجد الدفعة الخاصة بهذا الشهر وحالة دراسة الأهلية. 

خطوات الاعتراض على عدم أهلية الضمان الاجتماعي



وفيما يلي خطوات الاعتراض على عدم أهلية الضمان المطور:
-الدخول إلى المنصة الإلكترونية (من هنا)
-برامج الدعم الخاصة بي
-برنامج الضمان الاجتماعي
-الأهلية والاستحقاق
-استعراض تفاصيل دورة الأهلية
-تقديم اعتراض مع إرفاق الملفات المطلوبة  حسب الاعتراض
-تسليم الاعتراض 

معاش الضمان الاجتماعي 

معاش الضمان الاجتماعي، هو عبارة عن مبلغ مالي شهري يتم منحه للمستفيدين.
ويهدف البرنامج الممول من أموال الزكاة لتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأشد حاجة من الفقراء المستحقين للزكاة.

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