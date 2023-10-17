توضيح من هيئة الزكاة بشأن استرداد ضريبة القيمة المضافة للمطور العقاري

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أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنه يمكن للمطورين العقاريين المرخصين (فقط) خصم ضريبة المدخلات وفقاً لما نصت عليه اللائحة ووفقاً لضوابط الاسترداد والقواعد ذات الصلة.
خصم ضريبة المدخلات
جاء ذلك في رد من الهيئة عبر حسابها في منصة إكس على سؤال موطن استفسر بشأن إجراءت استرداد ضريبة القيمة المضافة للمطور العقاري ؟ وهل كل مصاريف النشاط تسترد أم فواتير المشتريات للمشروع فقط ؟
وأجابت هيئة الزكاة بقولها: "للتوضيح لك سيتمكن المطورين العقاريين المرخصين (فقط) من خصم ضريبة المدخلات وفقاً لما نصت عليه اللائحة ووفقاً لضوابط الاسترداد والقواعد ذات الصلة، كما يمكنك الاطلاع على آلية تأهيل المطورين العقاريين لاسترداد الضريبة من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا) ".
وفي وقت سابق أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك حصولها على شهادة "تقييم الجودة الخارجي المستقل" من الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين، لتصبح أول هيئة حكومية على مستوى المملكة تحقق هذه الشهادة بأعلى تقييم في مستويات النضج Optimising وبتصنيف متوافق مع المعايير الدولية للممارسات المهنية للمراجعة الداخلية.
تحقيق الكفاءة في مجال المراجعة الداخلية
ويأتي حصول الهيئة على الشهادة بأعلى تصنيفاتها نتيجةً لدور الهيئة في تبني أفضل الممارسات لتحقيق الكفاءة في مجال المراجعة الداخلية، وفق أعلى المعايير والممارسات العالمية، وتتويجًا لجهودها في تحقيق أهداف تقييم الجودة الخارجي المستقل لنشاط المراجعة الداخلية.
وعملت الهيئة على دراسة متطلبات المعايير الدولية للممارسة المهنية للمراجعة الداخلية والتي تتكون من 52 معيارًا، إضافةً إلى إجراء مقارنة للوضع الحالي مع المعايير الدولية، والعمل على تحديث ميثاق المراجعة الداخلية ودليل السياسات والإجراءات بما يتوافق مع المعايير الدولية.