توضيح من حساب المواطن بخصوص قيمة الدعم

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أصدر حساب المواطن، توضيحًا بخصوص معايير احتساب قيمة الدعم للمستفيدين.

وقال في رده على استفسار بهذا الخصوص عبر حسابه في منصة "إكس": "يصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار "دخل الاسرة وعدد أفرادها وأعمارهم"". اضافة اعلان

وأضاف: "ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية (اضغط هنا)".

أهلا بك، يصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار " دخل الاسرة وعدد افرادها واعمارهم " ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية https://t.co/XGVelVLg1z ، نسعد بخدمتك September 22, 2023

حساب المواطن



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