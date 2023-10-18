توضيح من حساب المواطن بخصوص الأقساط الشهرية للمستفيدين

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أصدر حساب المواطن، توضيحًا بخصوص الأقساط الشهرية التي يتم خصمها من المستفيدين.

جاء ذلك ردًا على استفسار لأحد المستفيدين حول ما إذا كان مجموع الدخل يكتب مع الأقساط الشهرية التي تخصم لصالح البنك، أو يكتب الصافي من الراتب؟ اضافة اعلان

وأضاف البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": "لايتم النظر للقروض والالتزامات المالية، ويجب الإفصاح عن كامل المرتب الوظيفي شاملاً التقاعد أو التأمينات وإدخال إجمالي الراتب متضمنًا جميع البدلات والعلاوات".



وعليكم السلام، لا يتم النظر للقروض والالتزامات المالية ،و يجب الإفصاح عن كامل المرتب الوظيفي شاملاً التقاعد أو التأمينات وإدخال إجمالي الراتب متضمناً جميع البدلات والعلاوات ،نسعد بخدمتك. — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) October 18, 2023

إضافة تابع جديد لحساب المواطن



تطوير وتعديل ضوابط برنامج الدعم



التعديلات الجديدة



إلى ذلك، حدد حساب المواطن، خطوات إضافة تابع جديد إلى برنامج الدعم دون اشتراط تقديم اعتراض.وتتمثل الخطوات وفق ما أعلن البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس" على النحو التالي:الدخول إلى الموقع عبر الرابط التالي http://Portal.ca.gov.saإضافة التابعين عن طريق حسابكتفاصيل الطلببيانات التابعينإضافة التابعينثم الضغط على إضافةثم حفظوأعلن حساب المواطن بالتزامن مع صرف الدفعة 71 عن تطوير وتعديل ضوابط برنامج الدعم بما يتسق مع مستهدفاته الإستراتيجية في رفع كفاءة الدعم، وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقًا.وقال إن ذلك يأتي بناءً على التوجيه الملكي الكريم باستمرار الدعم الإضافي لمستفيدي البرنامج واستمرار فتح التسجيل، علاوة على استمرار العمل بالبرنامج، فقد عمل البرنامج انطلاقًا من المهام المنوطة به.وأوضح البرنامج أنه بعد عمل مستفيض في مراجعة ضوابطه وبعد موافقة لجنة برنامج حساب المواطن، فقد تم إضافة محددات تهدف إلى رفع كفاءة الدعم وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقًا، وسيتم تطبيقها اعتبارًا من دفعة شهر أكتوبر 2023م.تتضمن التعديلات الجديدة:- تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا).- إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بأن لا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك.- ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.- وتهدف التعديلات إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه؛ بما يضمن تحقيق أهدافه المرجوة في حماية الأسر السعودية، وتخفيف الأعباء عنهم، وتحسين معيشتهم، في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة حول العالم.