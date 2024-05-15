توضيح من تقويم التعليم حول المدة الزمنية لتعديل أو حذف موعد الاختبارات الرقمية

أ أ
أتاحت هيئة تقويم التعليم والتدريب، إجراء تعديل على موعد الاختبارات الرقمية.
وردًا على استفسار لأحد المتابعين حول إمكانية إجراء تعديل على موعد اختبار "ستيب" بعد دفع الرسوم كاملة؟: قالت عبر حسابها في منصة "إكس": "المدة الزمنية لتعديل أو حذف اختبار مؤكد عبر ملفك في الموقع الإلكتروني لـ قياس (من هنا)".
مرحباً:— العناية بالمستفيدين (@EtecCare) May 14, 2024
المدة الزمنية لتعديل أو حذف اختبار مؤكد عبر ملفك في الموقع الإلكتروني لـ قياسhttps://t.co/AfvKZ13qp0
بالتوفيق.
الاختبارات الرقميةوتعقد الاختبارات الرقمية طوال العام، وبالإمكان التسجيل فيها حسب المقاعد الشاغرة، على ما أفادت الهيئة.
وتعلن نتائج الاختبارات الرقمية بعد تأدية الاختبار من 3 إلى 5 أيام عمل، وتُعلن نتائج الاختبارات الورقية بعد شهر من انتهاء فترة الاختبار.
وعند تجاوز المدة المحددة وعدم ظهور النتيجة، يمكن التواصل مع فريق الدعم عبر منصة الدعم الموحدة.