الأربعاء، 07 ذو القعدة 1445 ، 15 مايو 2024

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توضيح من تقويم التعليم حول المدة الزمنية لتعديل أو حذف موعد الاختبارات الرقمية

هيئة تقويم التعليم
تقويم التعليم
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أتاحت هيئة تقويم التعليم والتدريب، إجراء تعديل على موعد الاختبارات الرقمية.
وردًا على استفسار لأحد المتابعين حول إمكانية إجراء تعديل على موعد  اختبار "ستيب" بعد دفع الرسوم كاملة؟: قالت عبر حسابها في منصة "إكس": "المدة الزمنية لتعديل أو حذف اختبار مؤكد عبر ملفك في الموقع الإلكتروني لـ قياس (من هنا)".


الاختبارات الرقمية

وتعقد الاختبارات الرقمية طوال العام، وبالإمكان التسجيل فيها حسب المقاعد الشاغرة، على ما أفادت الهيئة.
وتعلن نتائج الاختبارات الرقمية بعد تأدية الاختبار من 3 إلى 5 أيام عمل، وتُعلن نتائج الاختبارات الورقية بعد شهر من انتهاء فترة الاختبار.
وعند تجاوز المدة المحددة وعدم ظهور النتيجة، يمكن التواصل مع فريق الدعم عبر منصة الدعم الموحدة.

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