توضيح من التأمينات بشأن التقديم في نظام التقاعد

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أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات بالتفصيل آلية التقديم على أنظمة التقاعد.

جاء ذلك في رد من التأمينات على سؤال مستفيد عبر حساب "العناية بالعملاء"، قال فيه "السلام عليكم.. أنا من مواليد ١٣٨٧هـ متى أقدم على راتب التقاعد؟".





التقديم في التقاعد

موعد صرف المعاش

صرف معاش التقاعد

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وأجابت مؤسسة التأمينات بقولها: "وعليكم السلام ورحمه الله و بركاته.. للتقاعد عند بلوغ سن الستين يلزم توفر 120 شهر اشتراك أو 60 شهر كحد أدنى مع إضافة مدة اعتبارية مكملة للـ 120 شهر ، أو توفر 300 شهر اشتراك للتقاعد المبكر (بشرط أن تكون المدة تحت تغطية نظام المعاشات) نسعد بخدمتك".وفي وقت سابق، حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، موعد صرف معاش التقاعد لمستفيدي نظام التأمينات.وقالت عبر خدمة "العناية بالعملاء" في منصة "إكس": "يتم صرف المعاش التقاعدي لمستفيدي نظام التأمينات الاجتماعية في بداية الشهر الميلادي".وتقوم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بإيداع المعاشات في حسابات المستفيدين مطلع كل شهر ميلادي.



ويحق للمشترك طلب صرف معاش التقاعد إذا توافرت لديه الشروط التالية:

-بلوغ المشترك سن الستين أو تجاوزها.

-التوقف عن مزاولة أي عمل خاضع للنظام.

-أن تكون له مدة اشتراك في النظام لا تقل عن 120 شهرًا، أو 60 شهرًا على الأقل مع إضافة مدة اعتبارية "مكملة" لـ 120 شهرًا عند بلوغ سن الستين.

