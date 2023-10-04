الأربعاء، 19 ربيع الأول 1445 ، 04 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

توضيح من التأمينات بشأن إيقاف الاشتراك لـ"المشترك الاختياري"

التأمينات الاجتماعية
التأمينات
أ أ
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أكدت المؤسسة العامة للتأمينات، أنه يجوز للمشترك الاختياري طلب إيقاف الاشتراك اعتباراً من نهاية الشهر الذي تقدم فيه بطلب إيقاف الاشتراك.
جاء ذلك في رد من التأمينات، عبر حسابها "خدمة العملاء"، في منصة إكس "تويتر سابقا"، على سؤال مستفيد استفسر بشأن مدى إمكانية إيقاف الاشتراك لـ"المشترك الاختياري".اضافة اعلان

المشترك الاختياري


وأجابت التأمينات بقولها: "حياك الله, يجوز للمشترك الاختياري طلب إيقاف الاشتراك اعتباراً من نهاية الشهر الذي تقدم فيه بطلب إيقاف الاشتراك أو من التاريخ الذي توقف فيه عن دفع الاشتراكات لمدة لا تقل عن ستة أشهر".
وتابعت التأمينات، أنه يمكن إيقاف الاشتراك أيضاً في حال إنهاء نشاط المنشأة الذي تم الاشتراك على أساسه يتم الإيقاف بنهاية الشهر الذي انتهى فيه النشاط إن كان قد سدد عنه الاشتراك أو من نهاية آخر شهر سدد عنه الاشتراكات. ولإيقاف الاشتراك نأمل زيارة الرابط: (اضغط هنا).

خدمة جديدة


وفي وقت سابق، أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن إتاحة خدمة تيسر على المشتركين إصدار الشهادات التأمينية.
وأوضحت التأمينات، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس "تويتر سابقا": "أنه يمكن للمشتركين في نظام التأمينات الاجتماعية الحصول على الشهادة التأمينية فورياً وبضغطة زر".

وأشارت المؤسسة العامة للتأمينات، إلى أنه يمكن الحصول على كافة التفاصيل من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

إصدار شهادة الاشتراك


تتيح هذه الخدمة الحصول على شهادة إلكترونية توضح أجر المشترك السعودي الخاضع للاشتراك.

خطوات الخدمة


- الضغط على "ابدأ الخدمة" وتسجيل الدخول.
- اختيار أيقونة الشهادات ثم اختيار شهادة الاشتراك.
- إصدار الشهادة ويمكن طباعة أو حفظ الشهادة.

تعديل بيانات مشترك


تتيح هذه الخدمة تحديث البيانات الأساسية للمشترك (الاسم - تاريخ الميلاد)

خطوات الخدمة


- الدخول على الخدمة بالنقر على زر "ابدأ الخدمة"
- تعبئة البيانات الشخصية.
- إرفاق المتطلبات بإحدى الصيغ التالية (pdf, png, jpg, jpeg)
- التأكيد على الإقرار وإكمال الطلب.
- ستصلك رسالة نصية تتضمن رقم الطلب ويمكنك متابعة الطلب من هنا 

المستندات المطلوبة


تعبئة نموذج عمليات المشترك، اضغط هنا
إرفاق صورة الإقامة وجواز السفر لغير المواطنين.
 

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