توضيح من التأمينات بشأن إيقاف الاشتراك لـ"المشترك الاختياري"

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أكدت المؤسسة العامة للتأمينات، أنه يجوز للمشترك الاختياري طلب إيقاف الاشتراك اعتباراً من نهاية الشهر الذي تقدم فيه بطلب إيقاف الاشتراك.

جاء ذلك في رد من التأمينات، عبر حسابها "خدمة العملاء"، في منصة إكس "تويتر سابقا"، على سؤال مستفيد استفسر بشأن مدى إمكانية إيقاف الاشتراك لـ"المشترك الاختياري". اضافة اعلان





المشترك الاختياري



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