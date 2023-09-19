توضيح من التأمينات بشأن إلغاء المدة غير النظامية للمشترك

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أكدت المؤسسة العامة للتأمينات، إمكانية تقديم طلب إلغاء مدة غير نظامية للمشترك عبر حساب تأميناتي أفراد.

جاء ذلك في رد من مؤسسة التأمينات، على سؤال مستفيد عبر حساب "العناية بالعملاء"، استفسر بشأن مدى إمكانية إلغاء مدة غير نظامية. اضافة اعلان





خطوات إلغاء مدة اشتراك



صرف معاش التقاعد لبلوغ



الخطوات المطلوبة



وأجابت التأمينات بقولها: " في حال تم تسجيلك بدون وجود علاقة عمل حقيقية، يمكنك تقديم طلب إلغاء مدة غير نظامية عبر حسابك في تأميناتي أفراد باتباع الخطوات التالية:- تسجيل الدخول إلى حسابك الشخصي في تأميناتي أفراد- اختيار أيقونة التسلسل الزمني- اختيار المنشأة المطلوبة والضغط على أيقونة تعديل مدة الاشتراك- اختيار نوع الطلب مدة غير نظامية- الموافقة على الإقرار والضغط على أيقونة إرسال- إدخال رمز التحقق المرسل على رقم الجوال المسجل في أبشروأتاحت التأمينات، خدمة إلكترونية تقدمها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، تتيح للمشترك تقديم طلب التقاعد وصرف معاشه التقاعدي بسبب بلوغه سن الستين عامًا.وبعد استكمال المشترك لطلب التقاعد بنجاح؛ سيتم إيداع معاشه التقاعدي في الحساب البنكي الذي حدده في طلبه، بداية كل شهر ميلادي.وفيما يلي الخطوات :-الضغط على "ابدأ الخدمة" وتسجيل الدخول.-اختيار قائمة (المعاشات).-في حال كنت مؤهل للتقاعد، ستظهر أيقونة طلب التقاعد.-إدخال رقم الحساب البنكي والتأكيد عليه.-التأكيد على الإقرار وإكمال الطلب.-ستصلك رسالة نصية تتضمن رقم الطلب.