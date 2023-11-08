توضيح من "التأمينات" بخصوص إصابات العمل

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حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، طريقة الإبلاغ عن إصابة العمل.

وقالت في ردها على استفسار بهذا الخصوص عبر حسابها في منصة "إكس": "في حال وقوع إصابة عمل لا قدر الله يتم الإبلاغ عن طريق صاحب العمل من خلال حساب المنشأة في التأمينات أون لاين". اضافة اعلان

وأضافت: "وسيتم بحث الإصابة والتحقق منها وإفادتك، وللمزيد من التفاصيل عن إصابات العمل والأمراض المهنية يمكنك زيارة الرابط التالي: (اضغط هنا)".



في حال وقوع إصابة عمل لا قدر الله يتم الإبلاغ عن طريق صاحب العمل من خلال حساب المنشأة في التأمينات أون لاين، وسيتم بحث الاصابة والتحقق منها وافادتك وللمزيد من التفاصيل عن اصابات العمل والامراض المهنية يمكنك زيارة الرابط التالي:

نسعد بخدمتك. حياك الله،في حال وقوع إصابة عمل لا قدر الله يتم الإبلاغ عن طريق صاحب العمل من خلال حساب المنشأة في التأمينات أون لاين، وسيتم بحث الاصابة والتحقق منها وافادتك وللمزيد من التفاصيل عن اصابات العمل والامراض المهنية يمكنك زيارة الرابط التالي: https://t.co/MU75Qa6bXa نسعد بخدمتك. November 8, 2023

حالات إصابات العمل وطرق الإبلاغ عنها



كشفت التأمينات عن الحالات التي ينطبق عليها إصابة العمل، وهي:. الحادث الذي يقع للمشترك أثناء العمل أو بسببه.. الحادث الذي يقع للمشترك أثناء طريقه من مسكنه إلى مقر عمله أو العكس، أو أثناء طريقه من مقر عمله إلى المكان الذي يتناول فيه طعامه والعكس، أو إلى المسجد والعكس.. الحادث الذي يقع أثناء تنقلات المشترك التي يقوم بها بقصد أداء مهمة كلفه بها صاحب العمل.– تعد إصابات عمل الأمراض التي يثبت أن سببها العمل، كما تعد بالوصف ذاته الأمراض المهنية المحددة وفق الأصول المنصوص عليها في الفقرة التالية. ويعد تاريخ أول مشاهدة طبية للمرض بحكم تاريخ وقوع الإصابة.– تحدد الأمراض المهنية بموجب جدول يصدره مجلس الإدارة ويقوم بمراجعته كلما دعت الحاجة إلى ذلك.وتحدد اللائحة المُدد القصوى التي يجب أن تظهر خلالها أعراض المرض حتى يعد مهنيًا، وذلك في الحالات التي تظهر فيها أعراض المرض على المشترك بعد توقفه عن ممارسة عمل أو مهنة مما قد حدد في الجدول.وتبدأ مسؤولية المؤسسة عن تقديم التعويضات المقررة بموجب هذا النظام ابتداءً من تاريخ توقف المشترك عن العمل أو المهنة.