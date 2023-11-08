الأربعاء، 24 ربيع الثاني 1445 ، 08 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

توضيح من "التأمينات" بخصوص إصابات العمل

إصابات العمل
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
أ أ

حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، طريقة الإبلاغ عن إصابة العمل.
وقالت في ردها على استفسار بهذا الخصوص عبر حسابها في منصة "إكس": "في حال وقوع إصابة عمل لا قدر الله يتم الإبلاغ عن طريق صاحب العمل من خلال حساب المنشأة في التأمينات أون لاين".اضافة اعلان
وأضافت: "وسيتم بحث الإصابة والتحقق منها وإفادتك، وللمزيد من التفاصيل عن إصابات العمل والأمراض المهنية يمكنك زيارة الرابط التالي: (اضغط هنا)".

 

حالات إصابات العمل وطرق الإبلاغ عنها

كشفت التأمينات عن الحالات التي ينطبق عليها إصابة العمل، وهي:
. الحادث الذي يقع للمشترك أثناء العمل أو بسببه. 
. الحادث الذي يقع للمشترك أثناء طريقه من مسكنه إلى مقر عمله أو العكس، أو أثناء طريقه من مقر عمله إلى المكان الذي يتناول فيه طعامه والعكس، أو إلى المسجد والعكس. 
. الحادث الذي يقع أثناء تنقلات المشترك التي يقوم بها بقصد أداء مهمة كلفه بها صاحب العمل.
– تعد إصابات عمل الأمراض التي يثبت أن سببها العمل، كما تعد بالوصف ذاته الأمراض المهنية المحددة وفق الأصول المنصوص عليها في الفقرة التالية. ويعد تاريخ أول مشاهدة طبية للمرض بحكم تاريخ وقوع الإصابة.
– تحدد الأمراض المهنية بموجب جدول يصدره مجلس الإدارة ويقوم بمراجعته كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
وتحدد اللائحة المُدد القصوى التي يجب أن تظهر خلالها أعراض المرض حتى يعد مهنيًا، وذلك في الحالات التي تظهر فيها أعراض المرض على المشترك بعد توقفه عن ممارسة عمل أو مهنة مما قد حدد في الجدول.
وتبدأ مسؤولية المؤسسة عن تقديم التعويضات المقررة بموجب هذا النظام ابتداءً من تاريخ توقف المشترك عن العمل أو المهنة.

اقرأ أيضا

مطار الملك عبدالعزيز
12:10 م الأربعاء، 08 نوفمبر 2023

10 منصات للتأشيرات السياحية بمطار الملك عبدالعزيز

سكني
12:09 م الأربعاء، 08 نوفمبر 2023

عاجل.. منح الدعم السكني للأعزب دون اشترط الزواج في هذه الحالات

ديوان المظالم 1
11:20 ص الأربعاء، 08 نوفمبر 2023

ديوان المظالم يفتح بات التقديم في برنامج "التدريب التعاوني"

مطارات الرياض
10:55 ص الأربعاء، 08 نوفمبر 2023

الفرصة متاحة.. وظائف في مطارات الرياض برواتب ومكافآت سنوية

اقرأ أيضا

ينتهي غدًا.. سارع بالتقديم على وظائف التجنيد الموحد بوزارة الدفاع

رابط التقديم.. الجامعة الإسلامية تطرح وظائف تعليمية عن طريق المسابقة

عاجل.. تعرّف على كيفية احتساب الحد المانع للضمان الاجتماعي

تنبيه عاجل من حساب المواطن بخصوص الدعم الإضافي قبل يوم من دفعة نوفمبر

عاجل.. بهذه الطريقة.. يتم إضافة الأبناء في حساب المواطن في حال زواج الأم

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

الراتب - ريال 0 عملة 2:16 م الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

تعديل حالة الوريث.. تنبيه عاجل من التأمينات بخصوص صرف المعاش

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 12:06 م الخميس، 26 أكتوبر 2023

عاجل.. التأمينات تكشف حقيقة فرض ضريبة القيمة المضافة على المشتركين

الراتب -- ريال - الموارد 4:07 م الأحد، 22 أكتوبر 2023

لأصحاب الأعمال.. تعرف على شرط تعديل أجر الموظف عن طريق "مدد"

مداد - راتب - الاجور - ريال 4:46 م الجمعة، 20 أكتوبر 2023

التأمينات الاجتماعية تكشف عن الحد الأدنى لمعاش التقاعد

اقرأ أيضا

أمانة جدة
1:59 ص الأربعاء، 08 نوفمبر 2023

أمانة جدة تعلن عن 12 وظيفة عبر منصة جدارات

شركة نقل وتقنيات المياه
10:20 م الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

مؤسسة حكومية.. وظائف شاغرة في شركة نقل وتقنيات المياه بالرياض

وظائف - عاملين - موظفين
6:33 م الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

صندوق البيئة يعلن عن وظائف لحملة الثانوية فأعلى.. التفاصيل ورابط التقديم

فرص وظائف
6:00 م الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

عاجل.. تصل لـ 8000 ريال .. وظائف شاغرة بعدة مدن في المملكة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

الطقس - الامطار - امطار - ارشيفية
2:01 م الأربعاء، 08 نوفمبر 2023

إنذار أحمر.. تحذير عاجل من أمطار غزيرة على هذه المناطق لـ 9 مساءً

أخبار السعودية
1:55 م الأربعاء، 08 نوفمبر 2023

أخبار السعودية.. الدعم السكني للأعزب في هذه الحالات وتطوير عاجل لخدمة تجديد جواز السفر

إصابات العمل
1:42 م الأربعاء، 08 نوفمبر 2023

توضيح من "التأمينات" بخصوص إصابات العمل

الجواز الجوازات أبشر
1:09 م الأربعاء، 08 نوفمبر 2023

عبر "أبشر".. تعرف على تطوير خدمة تجديد الجواز بشكلها الجديد

التمييز بين الإصابة بالإنفلونزا أو كورونا
1:02 م الأربعاء، 08 نوفمبر 2023

تحذير عاجل عن إمكانية الإصابة بـ كورونا أكثر من مرة خلال شهور قليلة

المسبار إقليدس
12:16 م الأربعاء، 08 نوفمبر 2023

تُنشر للمرة الأولى.. صور تكشف تفاصيل مذهلة عن أسرار الكون