توضيح من أبشر بشأن مواعيد تقييم المرور

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أكدت منصة أبشر أنه يتم تحديث مواعيد تقييم المرور تلقائياً، وفي حالة وجود أي مشكلة فنية يمكن تكرار المحاولة في وقت آخر.





مواعيد تقييم المرور اضافة اعلان



جاء ذلك في رد من أبشر على سؤال مستفيد قال فيه: "السلام عليكم .. من يوم الخميس الماضي وأنا أخل أبحث عن مواعيد تقييم المرور لإصدار رخصة في الرياض؟ فمتى تتوفر المواعيد؟وأجابت منصة أبشر، بقولها: "وعليكم السلام .. يتم تحديث المواعيد تلقائياً يرجى المحاولة لاحقاً، وللمزيد من التفاصيل يرجى التواصل مع الزملاء في المرور".

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الداخلية توفير خدمة تعديل المؤهل الدراسي إلكترونيًا عبر منصة أبشر، دون الحاجة للذهاب إلى إحدى المقرات التابعة للوزارة.





طريقة تعديل المؤهل الدراسي في أبشر



متطلبات تعديل المؤهل الدراسي



طريقة الاستعلام عن المؤهل الدراسي عبر أبشر



طريقة تعديل المؤهل الدراسي عبر مكتب الأحوال المدنية

