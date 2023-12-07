توضيح من أبشر بشأن مواعيد تقييم المرور

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أكدت منصة أبشر أنه يتم تحديث مواعيد تقييم المرور تلقائياً، وفي حالة وجود أي مشكلة فنية يمكن تكرار المحاولة في وقت آخر.
مواعيد تقييم المرور
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جاء ذلك في رد من أبشر على سؤال مستفيد قال فيه: "السلام عليكم .. من يوم الخميس الماضي وأنا أخل أبحث عن مواعيد تقييم المرور لإصدار رخصة في الرياض؟ فمتى تتوفر المواعيد؟
وأجابت منصة أبشر، بقولها: "وعليكم السلام .. يتم تحديث المواعيد تلقائياً يرجى المحاولة لاحقاً، وللمزيد من التفاصيل يرجى التواصل مع الزملاء في المرور".
وفي وقت سابق، أكدت وزارة
الداخلية توفير خدمة تعديل المؤهل الدراسي إلكترونيًا عبر منصة أبشر، دون الحاجة للذهاب إلى
إحدى المقرات التابعة للوزارة.
طريقة تعديل
المؤهل الدراسي في أبشريمكنك تعديل
المؤهل الدراسي الخاص بك عبر منصة أبشر عن طريق الخطوات التالية:
ـ قم بالدخول مباشرًا إلى منصة أبشر من هنا.
ـ اضغط على أبشر أفراد.
ـ قم بالدخول إلى حسابك الشخصي في منصة أبشر الإلكترونية.
ـ اضغط على “الخدمات الإلكترونية”.
ـ اضغط على “الأحوال المدنية”، ثم اختر منها “مركز الوسائل والطلبات للأحوال المدنية”.
ـ قم بقراءة التعليمات، ثم اضغط على طلب جديد.
ـ قم بتحديد المنطقة الخاصة بك.
ـ من قائمة الخدمات اختر “خدمات السجل المدني”.
ـ اضغط على “قائمة الخدمات الفرعية”.
ـ ثم اختر منها “خدمة تعديل المؤهل الدراسي”.
ـ قم بكتابة وصف الخدمة، ثم قم برفع الأوراق والمستندات المطلوبة.
متطلبات تعديل
المؤهل الدراسيوأعلنت الداخلية عن متطلبات تعديل المؤهل الدراسي، والتي جاءت كالآتي:
1ـ المستندات الأوراق التي تثبت المؤهل الدراسي الجديد، وفقًا للمادة 30 من اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية في المملكة.
2ـ يجب إنشاء حساب في منصة أبشر الإلكترونية.
3ـ من الضروري التأكد من كافة البيانات والمعلومات الشخصية التي يتم إدخالها.
طريقة الاستعلام
عن المؤهل الدراسي عبر أبشريمكنك الاستعلام
عن المؤهل الدراسي الخاص بك بعد التحديث عبر منصة أبشر عن طريق الخطوات التالية:
ـ قم بالدخول مباشرًا إلى منصة أبشر (من هنا).
ـ اضغط على أبشر أفراد.
ـ قم بالدخول إلى حسابك الشخصي في منصة أبشر الإلكترونية.
ـ اضغط على “الخدمات الإلكترونية”.
ـ قم بالضغط على “الأحوال المدنية”، ثم انقر على “البيانات الشخصية”.
ـ سيتم عرض كافة البيانات الشخصية الخاص بك بما فيها المؤهل الدراسي.
طريقة تعديل
المؤهل الدراسي عبر مكتب الأحوال المدنيةيمكنك تعديل
المؤهل الدراسي عن طريق الذهاب إلى إحدى مكاتب الأحوال المدنية المنتشرة في جميع
أنحاء المملكة بعد حجز موعد مسبق من خلال منصة أبشر.
1ـ قم بالذهاب إلى إحدى مكاتب الأحوال المدنية.
2ـ أحصل على رقم انتظار.
3ـ ثم الذهاب إلى الموظف المختص.
4ـ قم بطلب استمارة “تعديل المؤهل العلمي”.
5ـ قم بكتابة كافة البيانات المطلوبة في الاستمارة.
6ـ التأكد من صحة البيانات والمعلومات التي تمت كتابتها.
7ـ وأخيرا قم برفع الطلب الخاص بك للموظف المختص لاستكمال باقي المستندات وتحديث المؤهل.
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