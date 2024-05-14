توضيح لـ "الجوازات" بشأن الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل

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أصدرت المديرية العامة للجوازات توضيحًا عاجلًا بشأن الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن
الحدود.
الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعملوأوضح حساب خدمة العملاء عبر منصة "إكس"، أنه للإبلاغ عن
مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود يرجى الاتصال على الرقم "911"
لمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و"999" لبقية مناطق المملكة.
جاء ذلك خلال رد "الجوازات" على يؤال يقول:"عندي بلاغ على مخالفين نظام الإقامة، لأكثر من 7 سنوات".
17537 قرارًا بحق مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل يأتي هذا في وقت أصدرت فيه المديرية العامة للجوازات من
خلال لجانها الإدارية بمختلف إدارات جوازات المناطق, 17537 قرارًا إداريًا خلال
شهر شوال 1445هـ، بحق مواطنين ومقيمين لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن
الحدود، وتنوعت العقوبات ما بين السجن والغرامة المالية والترحيل.
نداء لجميع المواطنين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد
وأكدت الجوازات على جميع المواطنين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد عدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أو التستر عليهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل، داعية إلى التعاون والإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.