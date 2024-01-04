الخميس، 22 جمادى الثانية 1445 ، 04 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

توضيح عاجل من "مساند" بخصوص نقل خدمات عامل بدون مبلغ مالي

مساند
منصة مساند
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أكدت منصة "مساند" أن خدمة نقل خدمات عامل متاحة، لكنها تخضع لقيمة مادية محددة.

نقل خدمات عاملاضافة اعلان

وقالت منصة "مساند" عبر حسابها بمنصة "إكس": إن " الحد الأدنى لقيمة نقل الخدمات هي 150 ريالاً ولا يمكن قبول أي مبلغ أقل من ذلك.
ولمزيد من المعلومات نسعد بتواصلك معنا على الرقم التالي (920002866)، يومك سعيد".
جاء ذلك ردًا على سؤال أحد المستفيدين يقول فيه: "ابتنازل عن نقل عامل بدون مبلغ مالي، وفي منصة مساند لازم أحط مبلغ.. وش الحل؟".
وسأل المستفيد أيضًا عن الجهة التي يصل إليها هذا المبلغ: "يذهب لمن هذا المبلغ لمنصة مساند أم صاحب العمل الحالي؟".
وأجابت المنصة: "بخصوص استفسارك يتم تحويل تكلفة النقل إلى صاحب العمل الحالي خلال 5 أيام عمل من إتمام عملية النقل".
ولمزيد من المعلومات نسعد بتواصلك معنا على الرقم التالي (920002866)، يومك سعيد".

خطوات نقل كفالة عامل إلى صاحب العمل الجديد

وفي وقت سابق، أوضح مساند كيفية نقل كفالة عامل إلى صاحب العمل الجديد، عبر هذه الخطوات:
تقديم صاحب العمل الحالي طلب نقل خدمات من فرد إلى فرد، عن طريق منصة مساند.
يتم إدخال بيانات العامل وصاحب العمل الجديد.
ينتقل الطلب إلى العامل/ـة وذلك لأخذ الموافقة على طلب نقل الخدمات.


نقل خدمات العامل بدون موافقة كفيله

وأوضح حساب العناية بالعملاء، أنه يُسمح بنقل خدمات عامل من منشأة إلى أخرى بدون موافقة صاحب العمل الحالي إذا كانت رخصة وإقامة العامل منتهية.
ويمكن تقديم طلب نقل خدمة عامل من منشأة إلى أخرى عبر الرابط التالي: (من هنا). https://www.mol.gov.sa/SecureSSL/Login.aspx

خطوات تنفيذ خدمة نقل عامل من منشأة إلى أخرى

وأوضحت مساند خطوات تنفيذ خدمة نقل عامل من منشأة إلى أخرى، وفقًا للآتي:

- طلب نقل الخدمة

1- زيارة موقع الخدمات الإلكترونية وسجل الدخول واختر المنشأة، ثم اختر خدمة (نقل خدمة عامل وافد).
2- البحث عن الوافد المراد نقل خدماته إلى منشأتك عن طريق رقم الإقامة لإتمام النقل على صاحب العمل الحالي الموافقة عبر حسابه الإلكتروني.
3- دفع الرسوم الواجبة (إن وجدت) ومراجعة الجوازات لإصدار إقامة جديدة.
4- الموافقة على التعهد وشروط الخدمة عن طريق الضغط على المربع ومن ثم (إرسال).

- الموافقة على نقل الخدمة

1- بزيارة موقع الخدمات الإلكترونية وسجل الدخول واختر المنشأة، ثم اختر خدمة (نقل خدمة عامل وافد).
2- ستظهر لك شاشة بطلبات نقل خدمة عمالة وافدة من منشأتك التي لم يتم الموافقة عليها بعد، قم بمراجعة الطلبات.
3- بعد الاطلاع على جميع الطلبات، يمكنك الموافقة على نقل خدمة العامل الوافد من منشأتك أو الرفض عبر الضغط على الزر المناسب (موافقة) أو (رفض).

اقرأ أيضا

طريقة ورابط التقديم في وظائف الخطوط الجوية السعودية

عاجل.. تنبيه مهم من حساب المواطن للمستفيدين حال وصولهم هذه الرسالة

تعرف على الوظائف المتاحة في المركز الوطني للأرصاد وطريقة التقديم

"قوى" توضح شروط النطاق عند نقل الكفالة على منشأة توسع

هل الضمان الاجتماعي يتعارض مع حافز؟

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

فحص السيارات 6:52 ص الأربعاء، 03 يناير 2024

عاجل.. المرور يوضح موعد الفحص الدوري لـ مركبة جديدة

التامينات - ساند - عم ساند 5:48 ص الأربعاء، 03 يناير 2024

عاجل.. التأمينات الاجتماعية توضح خطوات الحصول على صرف تعويض "ساند"

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 5:48 ص الأحد، 24 ديسمبر 2023

عاجل.. شروط وسن الاشتراك الإلزامي في نظام التأمينات الاجتماعية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية 10:22 ص الأربعاء، 20 ديسمبر 2023

عاجل.. خطوات ومستندات إلغاء تغيّب وافد عن العمل بعد 20 يومًا

اقرأ أيضا

حساب المواطن
3:50 م الأربعاء، 03 يناير 2024

هل المبتعثون يشملهم حساب المواطن؟.. رد من البرنامج

مجلس الضمان الصحي
3:24 م الأربعاء، 03 يناير 2024

الضمان الصحي يغطي علاج الأسنان في هاتين الحالتين

تنزيل
3:12 م الأربعاء، 03 يناير 2024

عاجل.. وظائف إدارية وصحية شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى في "وقاية"

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
3:02 م الأربعاء، 03 يناير 2024

عاجل.. بالخطوات.. طريقة إصدار شهادة الأجور والاشتراك من التأمينات

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

مساند
5:57 ص الخميس، 04 يناير 2024

توضيح عاجل من "مساند" بخصوص نقل خدمات عامل بدون مبلغ مالي

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
4:33 ص الخميس، 04 يناير 2024

عاجل.. "الموارد البشرية" توضح المدة المحددة لدراسة اعتراض الضمان الاجتماعي

حساب مواطن
3:00 ص الخميس، 04 يناير 2024

عاجل.. توجيه مهم من حساب المواطن لمن تم حذف حسابه

أسعار البرتقال
2:13 ص الخميس، 04 يناير 2024

"أبو دم وأبو صرة" في المقدمة .. برتقال حائل يوجه ضربة لأسعار المستورد في الأسواق

حافز الاستدامة
2:00 ص الخميس، 04 يناير 2024

عاجل.. طريقة التسجيل في برنامج حافز طاقات.. والشروط المطلوبة

الشيخ سعد الخثلان
1:56 ص الخميس، 04 يناير 2024

حافلة نقل الموظفين تتحرك وقت المغرب وتصل بعد العشاء.. ماذا يفعل الركاب؟