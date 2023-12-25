الإثنين، 12 جمادى الثانية 1445 ، 25 ديسمبر 2023

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توضيح عاجل من سكني بخصوص تأخر وصول الدعم إلى مستحقيه

الدعم السكني - دعم - سكني
وصول دعم سكني إلى مستحقيه
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أكد برنامج سكني على أن نزول الدعم يبدأ من يوم 24 من كل شهر ميلادي، وأن فترة الإيداع يمكن أن تنتهي خلال عدة أيام.اضافة اعلان
وأوضح البرنامج على صفحة خدمة المستفيدين بمنصة "إكس"، عدد الأيام لفترة إيداع الدعم " نود إحاطتكم أنه تم تثبيت تاريخ إيداع الدعم على أن يكون في يوم 24 من كل شهر ميلادي لجميع المستفيدين، ويتم الإيداع في مدة أقصاها 5 أيام عمل بعد يوم 24 من الشهر الميلادي كحد أقصى".
جاء ذلك في رد من برنامج سكني على سؤال مستفيد يقول فيه: " ليش ما نزل الدعم اليوم 24؟".


آلية تقديم اعتراض على عدم الأهلية

وأكد البرنامج إمكانية تقديم اعتراض من قبل المستفيد في حالة عدم الأهلية.
جاء ذلك في رد من برنامج سكني على سؤال مستفيد بشأن عدم الأهلية وآلية تقديم الاعتراض للحصول على الدعم.
وأجاب برنامج سكني عبر حساب العناية بالمستفيدين بقوله: "تحية طيبة، يتاح للمستفيد الاطلاع على أسباب عدم الأهلية من خلال الحساب الشخصي، كما يمكن تقديم اعتراض على حالة الاستحقاق لدراسة الحالة مرة أخرى ولمعالجة نتيجة الاستحقاق شريطة قبول الاعتراض".
وأمس الأحد، أعلن صندوق التنمية العقارية، عن إيداع أكثر من 964 مليون ريال في حسابات مستفيدي "سكني" من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والصندوق العقاري لشهر ديسمبر2023.


شروط الحصول على الدعم السكني

يتمكن جميع مواطني المملكة من التقدم للحصول على الدعم، ولكن يلزم توافر الشروط التالية:
1 – أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية.
2 – كما يلزم أيضًا ألا يكون المتقدم قد استفاد من الدعم من قبل.
3 – كذلك يشترط ألا يكون المتقدم مالكًا لأي عقار.
4 – إقامة المتقدم بشكل دائم داخل المملكة.
5 – أن يقدم المتقدم المستندات التي تثبت دخله الشهري.
6 – ألا يكون المتقدم مستفيدًا من أحد برامج الدعم الأخرى.
7- ـن يكون عمر المتقدم أكثر من 25 عامًا.
8-ألا يكون أحد أفراد الأسرة مالكًا لمنزل مناسب خلال خمس سنوات ماضية.
9-ألا يمتلك أحد أفراد الأسرة المتقدمة للحصول على دعم سكني مسكنًا حكوميًا .
10-أن يكون المتقدم زوجًا أو أبًا أو من يعول الأسرة، أو امرأة "زوجة، أم" فقط.

التسجيل في الدعم السكني

يتم التسجيل في الدعم السكني من خلال الخطوات التالية:
- التسجيل في خدمات منصة سكني لطلب الدعم السكني (من هنا).
- أدخل رقم الهوية الوطنية، وتاريخ الميلاد،
- اضغط (التحقق).
- أدخل البريـد الإلكتروني، وكلمـة المـرور الخاصـة بالحسـاب، ورقـم الجـوال ورمـز التفعيـل.
- بعد إتمام عملية التسجيل، اضغط على أيقونة (التقديم لطلب الدعم السكني).
- اقرأ الشروط والأحكام واختر الموافقة
- اضغط على (موافق).
- أجب على الأسئلة حول المسكن الحالي، وتأكد من صحة بيانات العائلة.
- إذا أكملت عملية التســجيل بالاستحقاق، ســوف تظهر رسـالة (تهانيـنا، أنت الآن مؤهل للحصول على الدعم السـكني).
- ويتم التسجيل إلكترونًيا عبر تطبيق أو منصة سكني عن طريق الاستحقاق الفوري من خلال الرابط التالي (من هنا).


إيداع دعم سكني

يأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة لدعم المستفيدين لتملك السكن الملائم.
وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق العقاري منصور بن ماضي، أن إجمالي دعم ديسمبر البالغ 964 مليون ريال، خُصص دعمًا لأرباح عقود التمويل العقاري المدعوم.
وأضاف أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي سكني منذ إعلان برنامج التحّول في يونيو 2017 حتى شهر ديسمبر 2023م بلغ نحو 55 مليار ريال.

تنوع برامج الدعم السكني

وبيّن أن تنوع برامج الدعم السكني وما تتضمنه من منتجات وحلول تمويلية وسكنية ضمن حلول وخيارات أكثر، مكنت وسهلت من رحلة تملك السكن الملائم.
مؤكداً أن الصندوق العقاري مستمر في تقديم برامج الدعم السكني والممكنات لرفع نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن إلى 70% بحلول 2030، وتوفير الحلول التمويلية والسكنية بشكل مستدام بالشراكة مع الجهات التمويلية وشركات التمويل العقاري.
يُذكر أن "الصندوق العقاري" يُقدم خدمات برامج الدعم السكني من خلال أكثر من 43 خدمة إلكترونية عبر البوابة الإلكترونية للصندوق، وخدمة المستشار العقاري، إضافة لأجهزة الخدمات الذاتية في فروعه.

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