توضيح عاجل من سكني بخصوص تأخر وصول الدعم إلى مستحقيه

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أكد برنامج سكني على أن نزول الدعم يبدأ من يوم 24 من كل شهر ميلادي، وأن فترة الإيداع يمكن أن تنتهي خلال عدة أيام. اضافة اعلان

وأوضح البرنامج على صفحة خدمة المستفيدين بمنصة "إكس"، عدد الأيام لفترة إيداع الدعم " نود إحاطتكم أنه تم تثبيت تاريخ إيداع الدعم على أن يكون في يوم 24 من كل شهر ميلادي لجميع المستفيدين، ويتم الإيداع في مدة أقصاها 5 أيام عمل بعد يوم 24 من الشهر الميلادي كحد أقصى".

جاء ذلك في رد من برنامج سكني على سؤال مستفيد يقول فيه: " ليش ما نزل الدعم اليوم 24؟".



وعليكم السلام، نود احاطتكم انه تم تثبيت تاريخ إيداع الدعم على أن يكون في يوم 24 من كل شهر ميلادي لجميع المستفيدين، ويتم الإيداع في مدة اقصاها 5 أيام عمل بعد يوم 24 من الشهر الميلادي كحد أقصى. — العناية بالمستفيدين | سكني (@SaudiHousingCC) December 24, 2023

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