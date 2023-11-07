توضيح عاجل من حساب المواطن.. هل يؤثر راتب الزوجة على استحقاق الدعم؟

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من بين الأسئلة التي ترد إلى حساب المواطن، ما يتعلق منها باحتساب راتب الزوجة ضمن مصادر دخل الأسرة.

وقال أحد المستفيدين عبر حساب البرنامج في منصة "إكس" "زوجتي تحصل على راتب الآن، هل يضر على استحقاقي للدفعة القادمة؟، وكيف يتم الإفصاح عنه في الموقع؟". اضافة اعلان

وأجاب البرنامج بأنه "سيتم احتسابه ضمن مجموع دخل الأسرة، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية (من هنا).

وسيتم احتسابه ضمن مجموع دخل الاسرة ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية ⁦ https://t.co/XGVelVLg1z ⁩،نسعد بخدمتك November 6, 2023

موعد صرف الدفعة 72



الحاسبة التقديرية



خطوات معرفة قيمة الاستحقاق عبر حاسبة الدعم



تطوير وتعديل ضوابط برنامج الدعم



المستهدفون من حساب المواطن



ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟



خطوات التسجيل في حساب المواطن

