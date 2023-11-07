الثلاثاء، 23 ربيع الثاني 1445 ، 07 نوفمبر 2023

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توضيح عاجل من حساب المواطن.. هل يؤثر راتب الزوجة على استحقاق الدعم؟

ايداع - مكافأة - ريال -- حساب المواطن
حساب المواطن
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من بين الأسئلة التي ترد إلى حساب المواطن، ما يتعلق منها باحتساب راتب الزوجة ضمن مصادر دخل الأسرة.
وقال أحد المستفيدين عبر حساب البرنامج في منصة "إكس"  "زوجتي تحصل على راتب الآن، هل يضر على استحقاقي للدفعة القادمة؟، وكيف يتم الإفصاح عنه في الموقع؟".اضافة اعلان
وأجاب البرنامج بأنه "سيتم احتسابه ضمن مجموع دخل الأسرة، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية (من هنا). 


موعد صرف الدفعة 72 

يتبقى يومان على إيداع الدعم لشهر نوفمبر الجاري – الدفعة 72 من حساب المواطن، وذلك بعد تبكير الصرف هذا الشهر لمن انطبقت عليهم الأهلية. 
وأعلن حساب المواطن عبر حسابه في منصة "إكس"، أنه "سيتم صرف الدفعة 72 يوم الخميس بتاريخ " 9 نوفمبر".
وجرت العادة على صرف الدعم في العاشر من كل شهر ميلادي. لكن "يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع".

الحاسبة التقديرية

ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية عبر الرابط ( من هنا)، على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.
وأجرى حساب المواطن، تحديثًا على الحاسبة التقديرية بناءً على المحددات الجديدة لآلية الاستحقاق في البرنامج. 

خطوات معرفة قيمة الاستحقاق عبر حاسبة الدعم

وحدد حساب المواطن، للمستفيدين خطوات معرفة قيمة الاستحقاق التقريبي من خلال استخدام حاسبة الدعم، على النحو التالي:
-ادخل إلى الموقع الرسمي لـحساب المواطن (من هنا) .
-اضغط على الحاسبة التقديرية.
-اضغط على أيقونة "الحسب".
- حدد حالتك في الخيارات. 
طريقة معرفة مقدار الدعم لكل مواطن.

تطوير وتعديل ضوابط برنامج الدعم

وأعلن حساب المواطن بالتزامن مع صرف الدفعة 71 عن تطوير وتعديل ضوابط برنامج الدعم بما يتسق مع مستهدفاته الإستراتيجية في رفع كفاءة الدعم، وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقًا.
وتتضمن التعديلات الجديدة:
- تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا).
- إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بأن لا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك.
وتهدف التعديلات إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه؛ بما يضمن تحقيق أهدافه المرجوة في حماية الأسر السعودية، وتخفيف الأعباء عنهم، وتحسين معيشتهم، في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة حول العالم.

المستهدفون من حساب المواطن

1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.

ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟

– الهوية الوطنية وكارت العائلة.
– معلومات عن العمل والراتب.
– معلومات عن الدخل الإضافي في إعانات الدولة.
– الإفصاح عن دخل الزوجة إن وجد.
– بطاقة أحوال لكل من العاطل عن العمل والموظف الحكومي وموظف القطاع الخاص.
– رقم الحساب البنكي “الآيبان”، على أن يكون الحساب نشطًا.
– أن يكون راتب المواطن أقل من عشرين ألف ريال.

خطوات التسجيل في حساب المواطن

فيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن من هنا.
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدحال البيانات التالية: 
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
-تغيير كلمة المرور 
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات 
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية: 
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارة المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

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