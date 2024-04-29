توضيح عاجل من حساب المواطن حول التحقق من البيانات

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حدد حساب المواطن، موعد التحقق من بيانات المسجلين في برنامج الدعم.

جاء ذلك ردًا على استفسار لأحد المستفيدين يقول إنه أجرى تعديلاً على الدخل للتابعين بتاريخ 14 من إبريل، فهل ينقص من دفعة شهر مايو أم من دفعة يونيو؟.

وأجاب البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس" بأنه "يتم التحقق من البيانات في موعد آخره 10 من كل شهر ميلادي وبناءً عليه يتم دراسة أهلية واستحقاق الشهر الذي يليه، وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية وكنت مستحقًا سيشملك الدعم".

وأضاف: "ولمعرفة قيمة الاستحقاق بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية (من هنا).

وعليكم السلام ، يتم التحقق من البيانات في موعد آخره 10 من كل شهر ميلادي وبناءً عليه يتم دراسة أهلية واستحقاق الشهر الذي يليه، وفي حال انطبقت عليك شروط الاهلية وكنت مستحق سيشملك الدعم ،ولمعرفة قيمة الاستحقاق بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية ⁦ https://t.co/XGVelVLg1z April 28, 2024

نتائج أهلية حساب المواطن



أسباب عدم أهلية حساب المواطن



كيف تتقدم باعتراض على نتيجة الأهلية؟



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن

