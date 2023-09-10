توضيح عاجل من حساب المواطن بشأن صرف الدعم ومصير "الإضافي"

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من أكثر الأسئلة المتداولة بعد ساعات من بدء صرف الدفعة 70 من حساب المواطن، عدم إيداع الاستحقاق الشهري في حسابات العديد من المستفيدين.

وقال البرنامج في رده على التساؤلات بهذا الصدد عبر "خدمة المستفيدين" في منصة "إكس": بدأ إيداع الدعم المخصص لشهر" سبتمبر" وسيستمر حتى نهاية يوم الأحد، وبإمكانك التوجه إلى البوابة والتأكد من حالة الدفعة عن طريق "تسجيل دخول، الدفعات المالية".



بدأ إيداع الدعم المخصص لشهر" سبتمبر " وسيستمر حتى نهاية يوم الاحد، وبإمكانك التوجه إلى البوابة والتأكد من حالة الدفعة عن طريق " تسجيل دخول ، الدفعات المالية " ، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) September 9, 2023



وعلاوة على ذلك، تساءل البعض حول مصير الدعم الإضافي الذي أمر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز في الشهر الماضي بتمديده لمدة شهرين إضافيين.

وقال البرنامج: "تنفيذًا للتوجيه الكريم الدعم الإضافي المؤقت المقدم من البرنامج حتى دفعة شهر سبتمبر 2023، على أن يراعى في ذلك حجم الأسرة وإجمالي الدخل".



تنفيذا للتوجيه الكريم الدعم الإضافي المؤقت المقدم من البرنامج حتى دفعة شهر سبتمبر 2023، على أن يراعى في ذلك حجم الأسرة وإجمالي الدخل، ولمعرفة قيمة استحقاقك يمكنك استخدام الحاسبة التقديرية عبر الرابط ⁦ https://t.co/IhkLFAlJXW ⁩ ، نسعد بخدمتك September 9, 2023

حساب المواطن



حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.وفي الشهر الماضي، صدر توجيه ملكي يقضي بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية.مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي المؤقت للمستفيدين لمدة شهرين وحتى دفعة شهر سبتمبر 2023م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.ويهدف القرار إلى حماية الأسر المستحقة من تداعيات الآثار المترتبة على ارتفاعات الأسعار العالمية.وتصرف دفعات “حساب المواطن” في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي. وفي حال صادف هذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع، يتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم.





المستهدفون من حساب المواطن



1 – الأسر السعودية.2 – المواطن غير المتزوج.3 – الأفراد المستقلين في سكن خاص كفرد مستقل.4 – الأفراد المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي.5 – الأفراد الحاملين للبطاقات الخاصة بالنقل.6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.8 – زوجة المواطن السعودي.





خطوات التسجيل في حساب المواطن



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