توضيح عاجل من حساب المواطن بخصوص نتائج الأهلية لشهر ديسمبر

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بدأ مغردون على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" في البحث عن أسباب عدم الأهلية في حساب المواطن لدورة شهر ديسمبر 2023، وشروط صرف القيمة المستحقة من البرنامج للمواطنين في المملكة والتي يجب أن تنطبق على المتقدم بالطلب والمستفيد. اضافة اعلان

وأوضح حساب المواطن، أنه إذا انطبقت عليك شروط الأهلية لدورة شهر "ديسمبر" وفي حال كنت مستحقًا سيشملك الدعم بتاريخ "10 ديسمبر" ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية: (من هنا)، نسعد بخدمتك.

جاء ذلك على الحساب الرسمي لحساب المواطن على منصة "إكس"، ردًا على تساؤل لأحد المواطنين إذا كان مؤهلاً أو لا.

وكان حساب المواطن قد أعلن عن صدور نتائج الأهلية للدورة 73 (شهر ديسمبر 2023)، وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: (من هنا)







خطوات التسجيل في حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



حساب المواطن



فيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:الدخول على موقع حساب المواطن من هنا.يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدحال البيانات التالية:-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.تسجيل الدخول للموقع:سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.-تغيير كلمة المروريقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.-إدخال البياناتيقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية:بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارةى المرفقات.-رفع الوثائق المطلوبةستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".-التأكد ومراجعة البياناتبعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.1 – الأسر السعودية.2 – المواطن غير المتزوج.3 – الأفراد المستقلين في سكن خاص كفرد مستقل.4 – الأفراد المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي.5 – الأفراد الحاملين للبطاقات الخاصة بالنقل.6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.8 – زوجة المواطن السعودي.حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.