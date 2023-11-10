توضيح عاجل من حساب المواطن بخصوص صرف الدعم للمواطنين المقيمين بدول خليجية

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حدد حساب المواطن، شرط الحصول على الدعم للمواطنين المتواجدين خارج المملكة.

وردًا على استفسار لمواطن مقيم في دولة خليجية، ويسأل عما إذا كان يستحق حساب المواطن أم يشترط التواجد داخل الدولة؟، قال البرنامج: "يتم احتساب مجموع الأيام التي يكون فيها المستفيد الرئيس أو أحد التابعين خارج المملكة". اضافة اعلان

وأضاف عبر حسابه في منصة "إكس": "وفي حال تجاوز المدة أكثر من 90 يومًا خلال الـ 12 شهرًا الماضية سواء بشكل متواصل أو متقطع يتم استقطاعها من دعم حساب المواطن".



يتم احتساب مجموع الأيام التي يكون فيها المستفيد الرئيسي أو أحد التابعين خارج المملكة، وفي حال تجاوز المدة أكثر من 90 يوم خلال الـ 12 شهرًا الماضية سواء بشكل متواصل أو متقطع يتم استقطاعها من دعم حساب المواطن وفقًا للمقدار المخصص له من دعم يومي في الاستحقاق الفعلي ، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) November 9, 2023

تطوير وتعديل ضوابط برنامج الدعم



المستهدفون من حساب المواطن



ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟



خطوات التسجيل في حساب المواطن

