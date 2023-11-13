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توضيح عاجل من "الموارد" بشأن منح دراسية مُقدَّمة من الضمان الاجتماعي

الضمان الاجتماعي المطور
وزارة الموارد البشرية
أ أ

نفت وزارة المواد البشرية، الإعفاء من الرسوم أو منح دراسية مقدمة من قبل الضمان الاجتماعي.
وقالت عبر حسابها في منصة "إكس": "لا يوجد إعفاء من الرسوم أو منح دراسية مقدمة من قبل الضمان الاجتماعي".اضافة اعلان
وأضافت في ردها على استفسار لأحد المستفيدين: "بإمكانك إصدار مشهد الضمان وتوجيهه للجهة المعنية، حيث يحتوي المشهد على بيانات المستفيد وتابعينه".


كيفية إعفاء الطالب من رسوم قياس القدرات؟

وبينت الوزارة في إفادة سابقة بأنه يتم إعفاء مستفيدي معاش الضمان الاجتماعي من رسوم اختبارات القدرات والتحصيلي. 
وقالت: "يتم ربط الإعفاء من رسوم قياس آليًّا لاختبار (القدرات العامة والتحصيل الدراسي) لمستفيدي الضمان الاجتماعي". 
وحددت عدد فرص الإعفاء من تسديد المقابل المالي لمستفيدي الضمان الاجتماعي؛ الدعم خلال السنة الواحدة (6 مرات فقط):
-اختبار القدرات العامة (4) فرص. 
-اختبار التحصيل الدراسي (فرصتان). 

اختبار القدرات العامة

واختبار القدرات العامة هو اختبار القبول الموحد للكلية في جامعات المملكة، ويتقدم له الطلاب والطالبات السعوديون والوافدون في المرحلة الثانوية بجانب الاختبار التحصيلي للطلاب واختبار القبول للطالبات. 
وعدد اختباراته 5، واحد منها ورقي وأربعة محوسب. وهو أحد اختبارات المركز الوطني للقياس والتقويم.
ويقيس الاختبار قدرات الطلاب في الرياضيات واللغة العربية وهو إجباري للقبول في الجامعات والكليات وكل جامعة تشترط درجة محددة من القدرات.

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