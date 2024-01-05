الجمعة، 23 جمادى الثانية 1445 ، 05 يناير 2024

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توضيح عاجل من الموارد البشرية حول خدمة طلب إصدار ترخيص مكتب استقدام

مكتب الإستقدام - مساند - العمالة المنزلية
خدمة طلب إصدار ترخيص مكتب استقدام غير متاحة حاليًا
أ أ
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أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن خدمة طلب إصدار ترخيص مكتب استقدام غير متاحة حاليًا.
وقالت منصة "قوى" عبر حسابها في منصة "إكس" ردًا على استفسار لأحد المتابعين: "خدمة طلب إصدار ترخيص مكتب استقدام غير متاح"..


تجديد ترخيص شركة أو مكتب استقدام

تسمح هذه الخدمة المقدمة من وزارة الموارد البشرية لممثل المنشأة بتقديم طلب تجديد ترخيص شركة استقدام، مكتب استقدام، وذلك لتجنب إيقاف الخدمات عن المنشأة، وذلك بهدف ممارسة النشاط المرخص له.

خطوات تجديد ترخيص شركة أو مكتب استقدام

- ادخل على موقع الخدمات الإلكترونية.
- اختر  خدمة تجديد ترخيص.
- وافق على شروط الخدمة.
- سيتم عرض بيانات الطلب حينها قم بتعبئة البيانات.
- بعد إرسال الطلب ستظهر لك رسالة تأكيد استلامه.

شروط تجديد ترخيص شركة أو مكتب استقدام


عدم وجود ملاحظات على المنشأة.

المستندات المطلوبة

المرفقات حسب نوع الترخيص الموضحة في شروط الخدمة.
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