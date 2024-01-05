توضيح عاجل من الموارد البشرية حول خدمة طلب إصدار ترخيص مكتب استقدام

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أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن خدمة طلب إصدار ترخيص مكتب استقدام غير متاحة حاليًا.

وقالت منصة "قوى" عبر حسابها في منصة "إكس" ردًا على استفسار لأحد المتابعين: "خدمة طلب إصدار ترخيص مكتب استقدام غير متاح"..





وعليكم السلام

أهلاً بك , أحمد

خدمة طلب إصدار ترخيص مكتب استقدام غير متاح , شاكرين لك . — العناية بالمستفيدين (@HRSD_Care) January 4, 2024

تجديد ترخيص شركة أو مكتب استقدام



خطوات تجديد ترخيص شركة أو مكتب استقدام



شروط تجديد ترخيص شركة أو مكتب استقدام



المستندات المطلوبة



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تسمح هذه الخدمة المقدمة من وزارة الموارد البشرية لممثل المنشأة بتقديم طلب تجديد ترخيص شركة استقدام، مكتب استقدام، وذلك لتجنب إيقاف الخدمات عن المنشأة، وذلك بهدف ممارسة النشاط المرخص له.- ادخل على موقع الخدمات الإلكترونية.- اختر خدمة تجديد ترخيص.- وافق على شروط الخدمة.- سيتم عرض بيانات الطلب حينها قم بتعبئة البيانات.- بعد إرسال الطلب ستظهر لك رسالة تأكيد استلامه.عدم وجود ملاحظات على المنشأة.المرفقات حسب نوع الترخيص الموضحة في شروط الخدمة.