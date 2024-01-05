توضيح عاجل من الموارد البشرية حول خدمة طلب إصدار ترخيص مكتب استقدام

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أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن خدمة طلب إصدار ترخيص مكتب استقدام غير متاحة حاليًا.
وقالت منصة "قوى" عبر حسابها في منصة "إكس" ردًا على استفسار لأحد المتابعين: "خدمة طلب إصدار ترخيص مكتب استقدام غير متاح"..
وعليكم السلام— العناية بالمستفيدين (@HRSD_Care) January 4, 2024
أهلاً بك , أحمد
خدمة طلب إصدار ترخيص مكتب استقدام غير متاح , شاكرين لك .
تجديد ترخيص شركة أو مكتب استقدامتسمح هذه الخدمة المقدمة من وزارة الموارد البشرية لممثل المنشأة بتقديم طلب تجديد ترخيص شركة استقدام، مكتب استقدام، وذلك لتجنب إيقاف الخدمات عن المنشأة، وذلك بهدف ممارسة النشاط المرخص له.
خطوات تجديد ترخيص شركة أو مكتب استقدام- ادخل على موقع الخدمات الإلكترونية.
- اختر خدمة تجديد ترخيص.
- وافق على شروط الخدمة.
- سيتم عرض بيانات الطلب حينها قم بتعبئة البيانات.
- بعد إرسال الطلب ستظهر لك رسالة تأكيد استلامه.
شروط تجديد ترخيص شركة أو مكتب استقدام
عدم وجود ملاحظات على المنشأة.
المستندات المطلوبةالمرفقات حسب نوع الترخيص الموضحة في شروط الخدمة.