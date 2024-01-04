الخميس، 22 جمادى الثانية 1445 ، 04 يناير 2024

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توضيح عاجل من "المرور".. هل يمكن تجديد استمارة السيارة قبل انتهائها بـ10 أشهر؟

المرور - الاشارة -- مخالفة
المرور السعودي
أ أ
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أوضحت الإدارة العامة للمرور مدى إمكانية تجديد استمارة السيارة قبل انتهائها بفترة 10 أشهر.

تجديد استمارة السيارة قبل انتهائها بـ10 أشهراضافة اعلان

وقالت إدارة المرور عبر حسابها على منصة "إكس" بأنه "يمكنك تجديدها قبل انتهائها بأقل من 180 يومًا".
جاء ذلك ردًا على سؤال من أحد المستفيدين يقول فيه: " السلام عليكم عندي استمارة السيارة باقي فيها 10 شهور أقدر أجددها أو لازم تكون أقل من 6 شهور؟".

كيفية تجديد استمارة السيارة 1445

تعد عملية تجديد استمارة السيارة من أهم الخدمات التي توفرها وزارة الداخلية عبر منصة أبشر، من خلال توافر الشروط التي حددتها الوزارة واتباع خطوات محددة للتسجيل والتجديد من خلال المنصة.
وتوفيرًا للوقت والجهد أتاحت الوزارة فرصة تجديد استمارة السيارة للمواطنين أو المقيمين تجديد استمارة السيارة قبل انتهائها بـ180 يومًا، ليكون هناك متسع من الوقت أمام الجميع لتجديد الاستمارة

خطوات تجديد استمارة خصوصي 1445

تقدم لك منصة أبشر الإلكترونية، طريقة بسيطة ومُيسرة لتجديد الاستمارة الخصوصي، بدون الحاجة لزيارة مقرات تقديم الخدمة، من خلال الخطوات التالية:

خطوات الدخول على منصة "أبشر"
1ـ ادخل على الموقع الرسمي لمنصة أبشر الإلكترونية (من هنا).
2ـ سجل دخول من خلال اسمك وكلمة المرور.
3ـ سيتم تحويلك إلى القائمة الرئيسة اضغط على خيار “الخدمات الإلكترونية”.
4ـ ثم انقر على خيار “المرور”.
5ـ اضغط على أيقونة “تجديد استمارة السيارة".
6 ـادخل جميع بيانات التجديد.
7ـ ادفع الرسوم المتعلقة بالتجديد.
8ـ انقر على خيار "تجديد".
9ـ سيظهر لك الإشعار الخاص بالتجديد.
10ـ شروط تجديد استمارة خصوصي بالسعودية


شروط تجديد استمارة السيارة

الشروط التي يجب أن تستوفيها قبل التقديم إلكترونيًا عبر منصة أبشر الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية ما يلي:
ـ إحضار رخصة القيادة القديمة.
ـ البيان الخاص بتأمين السيارة، والتأكد من أنه ساري المفعول
ـ تقديم طلب من مالك السيارة مباشرةً.
ـ دفع مبلغ مائة ريال سعودي، وهي رسوم التقديم.
ـ سدد قيمة المخالفات المتعلقة بالسيارة.
ـ صورة بطاقة الهوية السارية.
ـ الشهادة الخاصة بفحص السيارة الفني، والذي يتم دوريا كل عدة أشهر.

رسوم تجديد استمارة السيارة

وتحدد قيمة الرسوم المتعلقة بتجديد استمارة السيارة الخصوصي، على حجم السيارة ونوعها، فعليك أن الرسوم المقررة حسب نوعها وحجمها كالتالي:
 مركبة أشغال عامة  300
مركبة أجرة                200
سيارة نقل عام           400
سيارة نقل خاص         200
سيارة صغيرة              200
سيارة خاصة                 100
دراجة آلية                    100
حافلة عامة                400

300 ريال رسوم تجديد الاستمارة

أعلنت الهيئة العامة للمرور في المملكة أنه يمكن القيام بتجديد استمارة السيارة مقابل دفع رسوم بقيمة (300) ريال، بحيث يكون التجديد لمدة ثلاث سنوات، مع العلم أن التجديد يمكن أن يكون قبل ستة أشهر من تاريخ الانتهاء.

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