توضيح عاجل من "المرور".. هل يمكن تجديد استمارة السيارة قبل انتهائها بـ10 أشهر؟

أوضحت الإدارة العامة للمرور مدى إمكانية تجديد استمارة السيارة قبل انتهائها بفترة 10 أشهر.





وعليكم السلام، يمكنك تجديدها قبل انتهائها بأقل من 180 يوم. شكرًا لتواصلك