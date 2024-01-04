توضيح عاجل من "المرور".. هل يمكن تجديد استمارة السيارة قبل انتهائها بـ10 أشهر؟

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أوضحت الإدارة العامة للمرور مدى إمكانية تجديد استمارة السيارة
قبل انتهائها بفترة 10 أشهر.
تجديد استمارة السيارة قبل انتهائها بـ10 أشهروقالت إدارة المرور عبر حسابها على منصة
"إكس" بأنه "يمكنك تجديدها قبل انتهائها بأقل من 180 يومًا".
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جاء ذلك ردًا على سؤال من أحد المستفيدين يقول فيه: " السلام عليكم عندي استمارة السيارة باقي فيها 10 شهور أقدر أجددها أو لازم تكون أقل من 6 شهور؟".
وعليكم السلام، يمكنك تجديدها قبل انتهائها بأقل من 180 يوم. شكرًا لتواصلك— المرور السعودي (@eMoroor) January 2, 2024
كيفية تجديد استمارة السيارة 1445تعد عملية تجديد استمارة السيارة من أهم الخدمات التي
توفرها وزارة الداخلية عبر منصة أبشر، من خلال توافر الشروط التي حددتها الوزارة
واتباع خطوات محددة للتسجيل والتجديد من خلال المنصة.
وتوفيرًا للوقت والجهد أتاحت الوزارة فرصة تجديد استمارة السيارة للمواطنين أو المقيمين تجديد استمارة السيارة قبل انتهائها بـ180 يومًا، ليكون هناك متسع من الوقت أمام الجميع لتجديد الاستمارة
خطوات تجديد استمارة خصوصي 1445تقدم لك منصة أبشر الإلكترونية، طريقة بسيطة ومُيسرة
لتجديد الاستمارة الخصوصي، بدون الحاجة لزيارة مقرات تقديم الخدمة، من خلال
الخطوات التالية:
خطوات الدخول على منصة "أبشر"
1ـ ادخل على الموقع الرسمي لمنصة أبشر الإلكترونية (من هنا).
2ـ سجل دخول من خلال اسمك وكلمة المرور.
3ـ سيتم تحويلك إلى القائمة الرئيسة اضغط على خيار “الخدمات الإلكترونية”.
4ـ ثم انقر على خيار “المرور”.
5ـ اضغط على أيقونة “تجديد استمارة السيارة".
6 ـادخل جميع بيانات التجديد.
7ـ ادفع الرسوم المتعلقة بالتجديد.
8ـ انقر على خيار "تجديد".
9ـ سيظهر لك الإشعار الخاص بالتجديد.
10ـ شروط تجديد استمارة خصوصي بالسعودية
شروط تجديد استمارة السيارةالشروط التي يجب أن تستوفيها قبل التقديم إلكترونيًا
عبر منصة أبشر الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية ما يلي:
ـ إحضار رخصة القيادة القديمة.
ـ البيان الخاص بتأمين السيارة، والتأكد من أنه ساري المفعول
ـ تقديم طلب من مالك السيارة مباشرةً.
ـ دفع مبلغ مائة ريال سعودي، وهي رسوم التقديم.
ـ سدد قيمة المخالفات المتعلقة بالسيارة.
ـ صورة بطاقة الهوية السارية.
ـ الشهادة الخاصة بفحص السيارة الفني، والذي يتم دوريا كل عدة أشهر.
رسوم تجديد استمارة السيارةوتحدد قيمة الرسوم المتعلقة بتجديد استمارة السيارة
الخصوصي، على حجم السيارة ونوعها، فعليك أن الرسوم المقررة حسب نوعها وحجمها
كالتالي:
مركبة أشغال عامة 300
مركبة أجرة 200
سيارة نقل عام 400
سيارة نقل خاص 200
سيارة صغيرة 200
سيارة خاصة 100
دراجة آلية 100
حافلة عامة 400