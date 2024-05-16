توضيح عاجل من "المرور" بخصوص استرداد مبلغ المخالفات المرورية

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كشفت الإدارة العامة للمرور، طريقة استرداد قائد السيارة مبلغ المخالفات المرورية بعد قبول الاعتراض عليها.





إعادة مبلغ المخالفة بعد قبول الاعتراض عليها



وعليكم السلام، يتم إعادة مبلغ السداد على الحساب المُسدد منه آلياً بعد صدور قرار الهيئة المرورية. يسعدنا تواصلك — المرور السعودي (@eMoroor) May 15, 2024

الاعتراض على المخالفات المرورية 1445

وقال المرور على حسابه عبر منصة "إكس": أنه "يتم إعادة مبلغ السداد على الحساب المُسدد منه آليًا بعد صدور قرار الهيئة المرورية".جاء ذلك ردًا على سؤال من أحد المستفيدين قال فيه: " قدمتُ تبريرًا على مخالفة مرور والإجراء أخذ أكثر من 15 يومًا، تم دفع المخالفة، ثم جاء رد التبرير بالموافقة.. كيف يتم استرداد قيمة المخالفة؟".







شروط الاعتراض على المخالفات المرورية

وكانت إدارة المرور قد أعلنت عن طريقة تقديم اعتراض على المخالفات المرورية من خلال خدمة إلكترونية.وأعلن المرور عن إمكانية تقديم اعتراض على المخالفات المرورية من خلال الدخول على منصة وزارة الداخلية ومن خلال منصة أبشر الإلكترونية بكل سهولة.وذلك وفقًا للعديد من الضوابط والشروط التي تم تحديدها، ويمكن ذلك من خلال اتباع الخطوات:1 - قم بالدخول على منصة أبشر الإلكترونية ( من هنا ).2 - قم بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.3 - قم بكتابة رمز التحقق.4 - تسجيل الدخول على المنصة.5 - الضغط على خدماتي ومنها خدمات المرور.6 - الضغط على خدمة الاعتراض على المخالفات المرورية.7 - الموافقة على جميع الشروط والأحكام.8 - قراءة جميع البيانات الخاصة بالمخالفة ومعرفة جميع التفاصيل.9 - الدخول على تقديم اعتراض وسوف يتم مراجعة المخالفة من الإدارة العامة للمرور.







الاعتراض على المخالفات المرورية عبر أبشر

قام المرور بوضع العديد من الشروط المطلوبة من أجل تقديم اعتراض على المخالفات المرورية.يجب توافر الشروط التالية في المتقدم وتتمثل تلك الشروط فيما يأتي:1- يجب أن لا تزيد مدة المخالفة عن 30 يومًا من أجل تقديم الاعتراض عليها.2- يجب تقديم اعتراض على المخالفة مرة واحدة ولا يتم تقديم اعتراض مرة أخرى عليها.3- يجب أن يكون الاعتراض مغلقًا حيث لا يتم تقديم اعتراض جديد إذا كان هناك اعتراض سابق لنفس المخالفة.

قامت وزارة الداخلية بتوفير منصة من أجل الاعتراض على المخالفات المرورية التي يتم رصدها من خلال النظام، ويمكن لجميع المواطنين تقديم اعتراض وفقًا للعديد من الضوابط وتتمثل فيما يأتي:

- يجب أن يكون الشخص مسجلاً ويكون حسابه مفعلاً في بوابة وزارة الداخلية.

- يجب الاعتراض على المخالفة خلال 30 يومًا من إصدار المخالفة.

- يجب الاعتراض على المخالفات التي تم تسجيلها من خلال النظام فقط.

- كما لا يتم تقديم اعتراض على المخالفات التي تم تسديدها.



