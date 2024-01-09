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توضيح عاجل من الجوازات بشأن السفر لقطر بالهوية الوطنية لمشاهدة كأس آسيا 2023

-الجوازات ..
المديرية العامة للجوازات
أ أ
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أوضحت المديرية العامة للجوازات شروط السفر لدولة قطر بالهوية الوطنية لمشاهدة كأس آسيا 2023.

الهوية الوطنية تمكن المواطنين من السفر لدول مجلس التعاوناضافة اعلان

وقالت الجوازات عبر حسابها الرسمي بمنصة "إكس" إنه " يمكنك السفر بالهوية الوطنية، مع مراعاة ألا تقل صلاحيتها عن 3 أشهر عند السفر لدول مجلس التعاون لدول الخليج".

سجل الأسرة لا تمكن حاملها من السفر إلى خارج المملكة

وأشارت الجوازات إلى أن الهوية الوطنية تمكن المواطنين من السفر إلى دول مجلس التعاون الخليجي فقط، وأن سجل الأسرة وثيقة إثبات للتابعين داخل المملكة فقط ولا تمكن حاملها من السفر إلى خارج المملكة.

تنبيهات قبل السفر


وشددت الجوازات على بعض التنبيهات قبل السفر، ومنها:
- أن بيانات الجواز يجب أن تكون مقروءة وصورتك واضحة.
- إصدار تصاريح السفر اللازمة.
- أن تكون صلاحية الجواز (أكثر من 3 أشهر عند السفر للدول العربية أو 6 أشهر عند السفر للدول الأخرى).
- مراعاة اشتراطات الدولة المراد السفر إليها.
- أن يكون جواز السفر خاليًا من التلف.

كأس آسيا 2023

وتنطلق في قطر يوم الجمعة المقبل 12 يناير الجاري، بطولة كأس آسيا 2023 لكرة القدم، والتي يشارك فيها 24 منتخباً بواقع 51 مباراة، وتقام المباريات في تسعة استادات، وتستمر حتى 10 من فبراير 2024.
وستقام مباراة افتتاح بطولة كأس آسيا 2023 بين قطر حاملة اللقب ولبنان في استاد لوسيل، وهو الاستاد الذي من المقرر أن يستضيف أيضاً مباراة النهائي.

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