توضيح عاجل من "أبشر" حول تجديد إقامة عامل منزلي خارج المملكة

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كشفت منصة أبشر، بأنه يمكن تجديد إقامة عامل منزلي إذا كان خارج المملكة.





تجديد إقامة عامل منزلي خارج المملكة اضافة اعلان





وإختيار العمالة - خدمات - تجديد الإقامة

نسعد بتواصلكم نعم أخي الكريم ، يمكنك ذلك من خلال الدخول لهويتك الرقمية بمنصة أبشر أفرادوإختيار العمالة - خدمات - تجديد الإقامة https://t.co/uabPBlAoMZ نسعد بتواصلكم December 19, 2023

خطوات تجديد إقامة العمالة المنزلية



شروط تجديد إقامة العمالة المنزلية



إلغاء العقد قبل وصول العامل



احتساب أجر العاملة المنزلية



وأوضحت المنصة، عبر حسابها الرسمي بمنصة "إكس"، بأنه يمكن تجديد إقامة عامل منزلي خارج المملكة، "من خلال الدخول لهويتك الرقمية بمنصة أبشر أفراد، واختيار العمالة - خدمات - تجديد الإقامة".جاء ذلك ردًا على سؤال من أحد المستفيدين إلى منصة أبشر قال فيه: "هل يمكن تجديد إقامة عامل منزلي خارج السعودية؟".وأتاحت منصة أبشر إمكانية تجديد إقامة عبر المنصة، وتُمكّن الخدمة الفرد من تجديد هوية مقيم (الإقامة) للعمالة المنزلية المسجلين لديه إلكترونياً عبر منصة أبشر، من خلال الخطوات التالية:- ادخل باسم المستخدم أو رقم الهوية وكلمة المرور عن طريق منصة أبشر – أفراد- سيتم إرسال رسالة نصية لرقم الجوال المسجل بأبشر.- سيتم دخولك على الصفحة الرئيسية لخدمات أبشر.- اضغط على الخدمات الإلكترونية، واختر خدمات المكفولين.- اختر (تجديد الإقامة) من القائمة.- اقرأ تعليمات الخدمة، واضغط على (التالي).- اختر العامل المراد تجديد إقامته.- حدّد المدة وأكّد البيانات وجدّد الإقامة.- سداد رسوم تجديد الإقامة ومخالفة التأخير إن وجدت.- سداد المخالفات المرورية المسجلة على العامل.- وجـود بصمة وصورة للعامل لدى نظـام الجوازات، ولفـرد الأسرة الـذي تجـاوز عمـره 15 سـنة.- صلاحية جواز سفر العامل وقت التجديد.- وجود العامل على الأراضي السعودية.- ألا يكون العامل مسجلا كمتغيب عن العمل.ومن جهة أخرى، أوضحت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة، "مساند"، الإجراء المطلوب حالة إلغاء العقد قبل وصول العامل.جاء ذلك في رد من منصة مساند، على سؤال مستفيد بشأن طبيعة الإجراء في حالة إلغاء عقد مساند قبل وصول العاملة أو العامل.وأجابت منصة مساند، بقولها: "وعليكم السلام.. أهلا بك، في حال إلغاء عقد مساند قبل وصول العامل، فإنه يمكن التواصل مع نجم لاسترداد قيمة الوثيقة (المصدرة)".وفي وقت سابق، أكدت منصة خدمات العمالة المنزلية، أن أجر العمالة المنزلية يتم بالاتفاق بين العامل المنزلي وصاحب العمل مع مكتب الاستقدام.جاء ذلك في رد من منصة مساند، على سؤال مستفيد بشأن آلية احتساب أجر العامل أو العاملة المنزلية.وأجابت منصة مساند، بقولها: "إن أجر العمالة المنزلية يتم بالاتفاق بين العامل المنزلي وصاحب العمل مع مكتب الاستقدام، ولمزيد من المعلومات نسعد بتواصلك معنا على الرقم التالي: 920002866".كذلك أكدت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة "منصة مساند"، أن مسؤولية الاستقدام مقتصرة على المكاتب والشركات المرخص لها بالاستقدام.