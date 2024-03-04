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توضيح عاجل لـ"الجوازات" بشأن رسوم تجديد الجواز لطفل عمره ٨ سنوات

جواز
جواز سفر الأطفال
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أصدرت المديرية العامة للجوازات، اليوم الاثنين، توضيحًا بشأن تجديد الجواز لطفل عمره ٨ سنوات.

توضيح مهم لـ "الجوازات" بشأن رسوم تجديد الجواز لطفل عمره ٨ سنوات اضافة اعلان

وأوضح حساب خدمة العملاء على منصة "إكس"، أن الرسوم 300 ريال للأطفال بعمر خمس سنوات، و600 ريال لعمر عشر سنوات، علمًا بأن العشر سنوات تكون لمن أتم 21 عامًا.


رسوم تجديد الجواز السعودي لمدة 5 سنوات

وكشفت المديرية أن رسوم تجديد الجواز السعودي لمدة 5 سنوات تبلغ 300 ريال.
وأكدت أنه يمكن سداد رسوم تجديد الجواز 5 سنوات بطريقتين، الأولى هي نظام المدفوعات الحكومية على منصة أبشر، والثانية هي نظام المدفوعات الحكومية لدى البنوك.

خطوات  تجديد الجواز من خلال منصة أبشر

ويتاح تجديد الجواز من خلال منصة أبشر من خلال الخطوات التالية:
1 - الدخول إلى منصة أبشر (من هنا).
2 - اختيار خدماتي.
3 - اختيار خدمات.
4 - اختيار الجوازات.
5 - اختيار تجديد جواز السفر السعودي.
وأكدت منصة أبشر أنه  يمكن تجديد الجواز 5 سنوات فقط في حال كان صاحب الجواز أقل من 21 عامًا، وفي تلك الحالة يشترط وجود هوية وطنية لأفراد الأسرة من عمر 12 إلى أقل من 21 عامًا.

تجديد جواز السفر السعودي 10 سنوات

كما يمكن تجديد الجواز لأحد أفراد الأسرة لمن هم أقل من 21 عامًا فقط، بينما يستطيع المستخدم تنفيذ الخدمة من خلال حسابه في منصة أبشر في حال تجاوزه 21 عامًا.


كم يستغرق تجديد الجواز السعودي؟

ولفتت "الجوازات" إلى أن تجديد الجواز السعودي يستغرق يومين عمل إن تم إصداره عبر منصة أبشر، في حال تعذر تنفيذ عملية تجديد الجواز من منصة أبشر، يمكن للمواطن أو المقيم حجز موعد ومراجعة إدارة الجوازات للحصول على الخدمة.
وأكدت مديرية الجوازات أنه تحسب صلاحية الجوازات من تاريخ المنح وليس من تاريخ انتهاء سريان مفعول الجواز السابق.


شروط تجديد جواز السفر

وتتضمن شروط تجديد جواز السفر، ما يلي:
1 - وجود جواز سفر للمواطن المراد تجديد جواز السفر له.
2 - سداد رسوم تجديد الجواز.
3 - سداد المخالفات المرورية المسجلة على المواطن المراد تجديد الجواز له إن وجدت.
4 - وجود بصمة وصورة للمواطن/ المواطنة المراد التجديد له.
5 - تواجد المواطن المراد التجديد له داخل الأراضي السعودية أتناء طلب التجديد.
6 - تلزم التعليمات خلو السجل المروري للمستفيد من المخالفات المرورية لإنهاء إجراءات إصدار أو تجديد جواز السفر، ولا يوجد عقوبة أو غرامة على عدم تجديد الجواز بعد انتهائه، فللمواطن حق الحصول على جواز سفر متى شاء، وانتهاء سريان مفعول جواز السفر لا يترتب عليه أي غرامات مالية.

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