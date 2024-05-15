الأربعاء، 07 ذو القعدة 1445 ، 15 مايو 2024

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توضيح عاجل لـ"الجوازات" بشأن السفر بالهوية الوطنية بدون جواز

الجوازات
الجوازات
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أصدرت المديرية العامة للجوازات، توضيحًا بشأن السفر بالهوية الوطنية بدون جواز.
وأوضح حساب خدمة العملاء على منصة إكس، أنه يمكن السفر بالهوية الوطنية مع مراعاة ألا تقل صلاحيتها عن 3 أشهر عند السفر لدول مجلس التعاون لدول الخليج.

جاء ذلك خلال رد "خدمة العملاء" على سؤال بخصوص إمكانية السفر بالهوية الوطنية بدون جواز.اضافة اعلان


تجديد جواز السفر إلكترونيًا للمواطنين

وفي وقت سابق، كشفت "الجوازات" أنه بالنسبة للراغبين في السفر إلى خارج المملكة من المواطنين، فإن تجديد جوازات سفرهم إلكترونيًا عبر منصة أبشر سيكون للمدد المتبقية لصلاحية جواز السفر من 6 أشهر وأقل عند البدء في تنفيذ العملية.
ودعت الجوازات الطلاب من المبتعثين ومن يتطلب طبيعة أعمالهم وسفرهم وجود مدة أكثر من المدة المقررة عند التجديد في منصة "أبشر" إلى حجز موعد لمراجعة مقار وإدارات المديرية في مناطق ومحافظات المملكة مع اصطحاب ما يثبت ذلك.



بطاقة سجل الأسرة لا تُعد وثيقة سفر

 وأكدت إمكانية استخدام جواز السفر قبل انتهاء صلاحيته بـ 3 أشهر للدول العربية و6 أشهر لبقية الدول، مشيرة إلى أن بطاقة سجل الأسرة لا تُعد وثيقة سفر.
 ونوهت بأهمية حمل جواز سفر ساري الصلاحية أو الهوية الوطنية عند السفر إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مبينة أن الهوية الوطنية الرقمية عبر منصتي "أبشر" و"توكلنا" لا تخول صاحبها لذلك.

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