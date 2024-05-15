توضيح عاجل لـ"الجوازات" بشأن السفر بالهوية الوطنية بدون جواز

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أصدرت المديرية العامة للجوازات، توضيحًا بشأن السفر بالهوية الوطنية بدون جواز.

وأوضح حساب خدمة العملاء على منصة إكس، أنه يمكن السفر بالهوية الوطنية مع مراعاة ألا تقل صلاحيتها عن 3 أشهر عند السفر لدول مجلس التعاون لدول الخليج.

مرحبًا بك، يمكنك السفر بالهوية الوطنية مع مراعاة ألا تقل صلاحيتها عن 3 أشهر عند السفر لدول مجلس التعاون لدول الخليج. سعدنا بتواصلك — الجوازات | خدمة العملاء (@CareAljawazat) May 14, 2024

تجديد جواز السفر إلكترونيًا للمواطنين



بطاقة سجل الأسرة لا تُعد وثيقة سفر



جاء ذلك خلال رد "خدمة العملاء" على سؤال بخصوص إمكانية السفر بالهوية الوطنية بدون جواز.وفي وقت سابق، كشفت "الجوازات" أنه بالنسبة للراغبين في السفر إلى خارج المملكة من المواطنين، فإن تجديد جوازات سفرهم إلكترونيًا عبر منصة أبشر سيكون للمدد المتبقية لصلاحية جواز السفر من 6 أشهر وأقل عند البدء في تنفيذ العملية.ودعت الجوازات الطلاب من المبتعثين ومن يتطلب طبيعة أعمالهم وسفرهم وجود مدة أكثر من المدة المقررة عند التجديد في منصة "أبشر" إلى حجز موعد لمراجعة مقار وإدارات المديرية في مناطق ومحافظات المملكة مع اصطحاب ما يثبت ذلك.وأكدت إمكانية استخدام جواز السفر قبل انتهاء صلاحيته بـ 3 أشهر للدول العربية و6 أشهر لبقية الدول، مشيرة إلى أن بطاقة سجل الأسرة لا تُعد وثيقة سفر.ونوهت بأهمية حمل جواز سفر ساري الصلاحية أو الهوية الوطنية عند السفر إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مبينة أن الهوية الوطنية الرقمية عبر منصتي "أبشر" و"توكلنا" لا تخول صاحبها لذلك.