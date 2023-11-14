توضيح عاجل.. كيفية تحديث الاسم في حساب المواطن

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كشف حساب المواطن عن آلية تحدث اسم المستفيد في برنامج الدعم.

وأضاف عبر حسابه في منصة "إكس": "في حال تم تحديث بيانات الاسم في الأحوال المدنية سيتم تغيير الاسم تلقائيًا في حساب المواطن".

حياك الله، في حال تم تحديث بيانات الاسم في الأحوال المدنية سيتم تغيير الاسم بشكل تلقائي في حساب المواطن ، نسعد بخدمتك. — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) November 14, 2023

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حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟



خطوات التسجيل في حساب المواطن

