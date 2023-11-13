توضيح عاجل بخصوص منح الدعم السكني للأرامل

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حدد برنامج سكني شروط استفادة الأرامل من الدعم السكني.
وقال عبر حسابه في منصة "إكس": "يمكن لأخواتنا الأرامل الاستفادة من منتجات الوزارة في حال كن مستوفيات للشروط".
وأضاف: "يرجى استكمال إجراءات التسجيل للتحقق من حالة الاستحقاق بشكل فوري عبر زيارة الرابط التالي: (اضغط هنا)".
وعليكم السلام— العناية بالمستفيدين | سكني (@SaudiHousingCC) November 12, 2023
يمكن لأخواتنا الأرامل الإستفادة من منتجات الوزارة في حال كانوا مستوفين للشروط، يرجى استكمال إجراءات التسجيل للتحقق من حالة الاستحقاق بشكل فوري عبر زيارة الرابط التالي:https://t.co/LSdFJS7BZb
طريقة التسجيل في سكني للأرامل يمكن التسجيل باتباع الخطوات الآتية:
-تسجيل الدخول إلى موقع وزارة الإسكان مـــن هــــنــــا.
-أدخلي كافة البيانات المطلوبة وهي (رقم بطاقة الأحوال الشخصية، رقم الدفتر العائلي).
-كتابة البيانات الشخصية (رقم الهوية الوطنية، رقم الجوال، تاريخ الميلاد).
-ستصلكِ رسالة على الجوال تحققي من الرمز المرئي المرسل على الجوال.
-افتحي الرابط الخاص بالتطبيق وأرفقي المستندات الخاصة بالراتب أو الدخل الشهري.
-أكدي التسجيل وستصلكِ رسالة أخرى عبر الجوال لتأكيد تنفيذ القبول أو الرفض.
شروط الحصول على دعم سكني للأراملحتى تتمكن الأرامل من الحصول عليها بسهولة، لابد من انطباق الشروط التالية عليها:
-أن تكون سعودية الجنسية.
-شرط أساسي الإقامة داخل أراضي المملكة.
-أن تكون المرأة المطلقة هي المعيل الأول لأبنائها.
-ألا يزيد عمر الأولاد الذكور عن 25 عامًا.
-أن يمر عامان على الطلاق.
-ألا تكون لديها سكن خاص.
-ألا تمتلك دخلاً ثابتًا مستقلاً.
الوثائق المطلوبة للتقديم على برنامج سكني-صورة عن السجل المدني الخاص بأسرة المتقدمة.
-إذا كانت المتقدمة يتيمة يجب تقديم شهادة وفاة الوالد/ الوالدة.
-صورة من إقرار العائلة.