توضيح عاجل بخصوص منح الدعم السكني للأرامل

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حدد برنامج سكني شروط استفادة الأرامل من الدعم السكني.

وقال عبر حسابه في منصة "إكس": "يمكن لأخواتنا الأرامل الاستفادة من منتجات الوزارة في حال كن مستوفيات للشروط". اضافة اعلان

وأضاف: "يرجى استكمال إجراءات التسجيل للتحقق من حالة الاستحقاق بشكل فوري عبر زيارة الرابط التالي: (اضغط هنا)".



يمكن لأخواتنا الأرامل الإستفادة من منتجات الوزارة في حال كانوا مستوفين للشروط، يرجى استكمال إجراءات التسجيل للتحقق من حالة الاستحقاق بشكل فوري عبر زيارة الرابط التالي: وعليكم السلاميمكن لأخواتنا الأرامل الإستفادة من منتجات الوزارة في حال كانوا مستوفين للشروط، يرجى استكمال إجراءات التسجيل للتحقق من حالة الاستحقاق بشكل فوري عبر زيارة الرابط التالي: https://t.co/LSdFJS7BZb November 12, 2023

طريقة التسجيل في سكني للأرامل



شروط الحصول على دعم سكني للأرامل



الوثائق المطلوبة للتقديم على برنامج سكني

