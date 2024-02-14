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أصدر برنامج حساب المواطن توضيحًا مهمًا حول مصادر دخل التابعين.





توضيح جديد من حساب المواطن حول مصادر دخل التابعين



طريقة التحقق من نتيجة الأهلية في حساب المواطن



وأوضح أنه بإمكان المستفيد الاستعلان عن صادر دخل التابعين ، وتغيير الآيبان البنكي عن طريق حسابه، باتباع الاتي:- تسجيل الدخول.- ملف المستفيد.- الحساب البنكيوأوضح على منصة "إكس"، أنه يمكن الإفصاح عن الدخل في حساب المواطن بالخطوات التالية.1 - تسجيل الدخول إلى بوابة حساب المواطن الإلكترونية من هنا.2 - الضغط على تفاصيل الطلب.3 - اختيار الحالة الوظيفية للمستفيد.4 - تحديد نوع الدخل.5 - تحديد مصدر الدخل.6 - تحديد المبلغ الشهري من الدخل.6 - إضافة ثم حفظ.وأكد البرنامج توجيه الدعم بشكل فعَّال لمختلف الفئات المستحقة. وأنه يجري من خلاله توفير دعم نقدي، يحصل عليه المستفيدون المستحقون بشكل مباشر.الإفصاح عن الدخل من سجل تجاريوأشار في الوفت نفسه، إلى أنه يمكن الإفصاح عن الدخل من سجل تجاري في حساب المواطن، عن طريق هذه الخطوات:1 - الاستعلام عن أهلية حساب المواطن2 - تسجيل الدخول إلى رابط البوابة الإلكترونية لحساب المواطن.انقر على الدخول إلى حساب المستفيد.اكتب اسم المستخدم وكلمة المرور، ثم انقر على تسجيل.اضغط على تبويب الاستعلام عن حساب المواطن.ادخل بيانات المستفيد بدقة في أماكنها المخصصة.بعد ذلك اضغط على استعلام، وسوف تظهر صفحة بها كل التفاصيل عن أهلية حساب المواطن المتقدم للحصول على الدعم.يمكنك التحقق من نتيجة الأهلية في برنامج حساب المواطن بالخطوات التالية:1 - الدخول إلى حسابك.2 - الضغط على قائمة "دراسة الأهلية"، ومن القائمة يمكنك معرفة التالي:- حالة الأهلية "مؤهل، غير مؤهل، لم تُدرس الأهلية مسبقًا".- مؤهل: تنطبق عليك وعلى التابعين -إن وجدوا- شروط الأهلية الثلاثة "الجنسية، الإقامة، تطابق البيانات مع المصادر".- غير مؤهل: لا تنطبق عليك أو على التابعين -إن وجدوا- شروط الأهلية الثلاثة "الجنسية، الإقامة، تطابق البيانات مع المصادر".لم يجر دراسة الأهلية مسبقًا، وتظهر للحالة الآتية: لم يكتمل طلب التسجيل للمستفيد، قبل آخر موعد للتسجيل من كل شهر.3 - الدخول إلى "تفاصيل أهلية التابعين" لمعرفة حالة الأهلية لهم.لمعرفة حالات الأهلية السابقة: الضغط على أيقونة "حالات الأهلية السابقة"، والبحث بتاريخ الأهلية.واشار البرنامج أن من سياسات وضوابط دعم البرنامج تحديث المستفيد لبياناته خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ التغيير وذلك وفقا للمادة 17 التي نصت "على المتقدم أو المستفيد الأساسي -بحسب الأحوال- تحديث حسابه الإلكتروني عند حدوث أي تغيير على المعلومات والبيانات التي سبق له إدخالها وكان لذلك التغيير تأثير على دورة تقييم الأهلية والاستحقاق، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ حدوث التغيير، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".