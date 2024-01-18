توجيه من حساب المواطن: ماذا يعني وصول هذه الرسالة للمستفيدين؟

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تفاعل برنامج حساب المواطن مع سؤال أحد المستفيدين بشأن تغيير الآيبان البنكي، والإجراءات المهمة التي يجب اتخاذها إذا قرر أحد المواطنين ذلك.





كيفية تغيير "الآيبان"؟ اضافة اعلان



إجراء تغييرات على بيانات حساب المواطن



تعديل بيانات حساب المواطن



تغيير رقم الجوال في حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



في حال تم تغيير الآيبان البنكي وتم استلام الطلب لا يمكنك الغاء التحقق ،وفي حال تم تغيير الآيبان البنكي بعد تاريخ " 10 ديسمبر" سيتم التحقق منه ضمن دورة الدفع لشهر "فبراير" وسوف تصلك رسالة نصية في حال تم التحقق من رقم الآيبان ، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) January 17, 2024

وتساءل المواطن: "السلام عليكم غيرت حسابي البنكي وجاري التحقق منه أقدر أغيره بواحد ثاني ؟".وردا على ذلك، أضاف البرنامج: "في حال تم تغيير الآيبان البنكي وتم استلام الطلب لا يمكنك إلغاء التحقق ،وفي حال تم تغيير الآيبان البنكي بعد تاريخ " 10 ديسمبر" سيتم التحقق منه ضمن دورة الدفع لشهر "فبراير" وسوف تصلك رسالة نصية في حال تم التحقق من رقم الآيبان ، نسعد بخدمتكفي وقت سابق، حدد حساب المواطن، خطوات إجراء التغييرات على البيانات الشخصية للمستفيدين ببرنامج الدعم.فيما يلي الخطوات التي حددها البرنامج في حال طرأ أي تغيير على البيانات لديك:التوجه الى حسابكتعديل الدخل من خلال أيقونة (ملف المستفيد، بيانات عامة)تعديل الدخلحفظ البياناتوأوضح البرنامج، أنه سيتم دراستها والتحقق منها ودراسة استحقاقك مرة اخرى.يتيح البرنامج للمستفيدين تحديث وتصحيح بياناتهم الشخصية من خلال الخطوات التالية:الدخول إلى الموقع الرسمي لحساب المواطن.سجِّل البيانات الشخصية وأدخل الرمز المرئي ورمز التحقق.انقر على تسجيل الدخول.اختر تفاصيل الطلب من القائمة الرئيسية.اختر خدمة تعديل البيانات.قم بتحديث البيانات المطلوب تعديلها، سواء كانت بيانات عامة، عنوانًا، تابعين، إفصاح عن الدخل، عقارات، حسابًا بنكيًا، أو إدارة المرفقات.تأكد من دقة وصحة جميع المعلومات التي قمت بتحديثها.انقر على حفظ.أتاح حساب المواطن، تغيير رقم الجوال الذي يشترط إدراجه ضمن البيانات الشخصية للمستفيدين من برنامج الدعم.وقال: "يمكنك تغيير رقم الجوال من خلال النقر على اسم المستفيد الرئيسي أعلى الصفحة واختيار تغيير رقم الجوال".فيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:الدخول على موقع حساب المواطن من هنا.يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدخال البيانات التالية:-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.تسجيل الدخول للموقع:سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.-تغيير كلمة المروريقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.-إدخال البياناتيقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية:بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارةى المرفقات.-رفع الوثائق المطلوبةستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".-التأكد ومراجعة البياناتبعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.1 – الأسر السعودية.2 – المواطن غير المتزوج.3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.8 – زوجة المواطن السعودي.