توجيه من حساب المواطن لمن انقطع عنه الراتب التقاعدي لوالده

أ أ



تفاعل حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن مع استفسار من قبل مواطن، انقطع عنه راتب والده المتقاعد وذلك بعد دخوله سن الـ 20 عاما.



اضافة اعلان

انقطع عنه راتب والده في حساب المواطن:

تقليص مبلغ الدعم في حساب المواطن:

وكان حساب خدمة المستفيدين قد تلقى استفسارا يقول فيه صاحبه : " كيف أقدر أعدل على الراتب الشهري لأن أخويا كان ينزله راتب التقاعد حق أبويا والحين انقطع عنه عشان دخل ٢٠ سنة وهو لسه مو موظف".وأجاب بالرد : " في حال طرأ أي تغيير على البيانات يجب عليك تعديل الحالة الوظيفية من أيقونة " التابعين" إلى " لا توجد وظيفة " وحذف الدخل المسجل للتابع والضغط على أيقونة حفظ".أيضا كان حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن قد تلقى استفسارا عن مدى تأثير الشخص الموجود بالخارج على استحقاق مبلغ الدعم.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه : "وجود أحد التابعين خارج المملكة أكثر من 90يوما يأثر ع مبلغ الدعم؟".وأجاب حساب خدمة المستفيدين يقول فيه : "أهلاً بك ، يتم احتساب مجموع الأيام التي يكون فيها المستفيد الرئيسي أو أحد التابعين خارج المملكة".وأوضح أنه في حال تجاوز المدة أكثر من 90 يوم خلال الـ 12 شهرًا الماضية سواء بشكل متواصل أو متقطع يتم استقطاعها من دعم حساب المواطن وفقًا للمقدار المخصص له من دعم يومي في الاستحقاق الفعلي.