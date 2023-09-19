تنويه مهم من سكني بخصوص الاستفادة من الأرض المجانية

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تعد الأراضي المجانية إحدى الخيارات التي يقدمها برنامج سكني للمستفيدين في مختلف مناطق المملكة.

وقال البرنامج عبر حساب "العناية بالمستفيدين" في منصة "إكس" في رده على استفسار لأحد المتابعين": مستمرون في تقديم الدعم، ويختلف الدعم السكني حسب اختيار المنتج". اضافة اعلان

وأضاف: "وتعتبر الأرض السكنية أحد أنواع الدعم المقدم للمستفيد، والاستفادة منها تعني استفادتك من الدعم السكني حسب اللائحة التنظيمية للدعم السكني".



وعليكم السلام،



مستمرون في تقديم الدعم، ويختلف الدعم السكني حسب اختيار المنتج، وتعتبر الأرض السكنية أحد انواع الدعم المقدم للمستفيد، والاستفادة منها تعني استفادتك من الدعم السكني حسب اللائحة التنظيمية للدعم السكني. — العناية بالمستفيدين | سكني (@SaudiHousingCC) September 18, 2023

طريقة حجز الأراضي المجانية من سكني



شروط الحصول على الدعم السكني



خيارات برنامج سكني



-في البداية قم بتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور على بوابة سكني.-اختر قسم “منتجات سكني” من القائمة.-بعد ذلك اضغط على خيار البناء الذاتي.-اختر نوع المشروع والمنطقة التي ترغب فيها.-ابحث عن المشروع المناسب لك.-قم بتحديد المشروع على خريطة الموقع.-انقر على “التالي”.-أدخل رقم حسابك البنكي.-أدخل رقم القطعة التي ترغب في حجزها.-اضغط على “بحث”.-ستصلك رسالة نصية لتأكيد الطلب.-اختر “تأكيد الحجز”.-أدخل رقم هاتفك المحمول.-ستصلك رسالة تؤكد قبول طلب الحجز واستكمال العقد أو رفضه.يتمكن جميع مواطني المملكة من التقدم للحصول على الدعم، ولكن يلزم توافر الشروط التالية:1 – أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية.2 – كما يلزم أيضًا ألا يكون المتقدم قد استفاد من الدعم من قبل.3 – كذلك يشترط ألا يكون المتقدم مالكًا لأي عقار.4 – إقامة المتقدم بشكل دائم داخل المملكة.5 – أن يقدم المتقدم المستندات التي تثبت دخله الشهري.6 – ألا يكون المتقدم مستفيدًا من أحد برامج الدعم الأخرى.ويتيح برنامج “سكني” للمستفيدين عدة خيارات سكنية وتمويلية تشمل:– الوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة.– الوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين المؤهلين.– خيار شراء الوحدات السكنية الجاهزة من السوق.– البناء الذاتي لمن يمتلكون الأراضي.– تمويل القرض العقاري القائم، بواسطة القروض العقارية المدعومة بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.– إضافة إلى خيار الأراضي المجانية التي تُسلّم للمستفيدين في مختلف مناطق المملكة.ويسعى البرنامج من خلال هذه الخيارات لتمكين المواطنين المدرجين في قوائم الوزارة وصندوق التنمية العقارية من الحصول على السكن المناسب، ورفع نسبة التملك بين المواطنين إلى 60% بحلول عام 2020 والوصول إلى 70% عام 2030.